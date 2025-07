Los Pumitas se quedaron con el bronce en el Mundial M20

Los Pumitas salieron a la primera mitad muy concentrados, y antes de los cinco minutos de juego lograron desnivelar a la defensa francesa tras una buena jugada de maul y pick and go que culminó en try del paranaense Diego Correa. Tras la conversión, el equipo argentino siguió mentalizado en cerrar espacios, y en contrarrestar los ataques del conjunto galo, que recién promediando el primer tiempo consiguió doblegar la defensa albiceleste con el try de Jon Echegaray. A pesar del golpe, Los Pumitas siguieron empujando y metidos en su juego, pero en la última jugada antes del cierre Bobby Bissu consiguió el segundo try para los franceses, que se iban al entretiempo arriba por 14 a 5.

En el complemento, el equipo francés entró mejor y antes del minuto conseguía su tercer try de la tarde de la mano de Antoine Deliance. Los Pumitas no se desmoralizaron, y descontaron siete minutos después gracias al try de Álvaro García Iandolino, concebido tras una buena jugada de line y maul, el arma más efectiva de Argentina en todo el torneo. Los dirigidos por Nicolás Fernández Miranda volverían a recurrir al maul para sumar un nuevo try, obra del hooker Nicolás Cambiasso.

image El paranaense del CAE, Bautista Lescano, integró el plantel de Los Pumitas en Italia.

La levantada argentina se confirmaba con otros dos tries en menos de cinco minutos firmados por García Iandolino, y Pascal Senillosa, tras un gran pase de kick de Ramón Fernández Miranda. Los franceses no se rindieron y achicaron distancia con el try de Tom Leveque, pero la albiceleste volvería a recurrir a su arma predilecta para construir una gran jugada que culminó en try de Franco Benítez. El último try de los franceses no fue suficiente para revertir el marcador, y Los Pumitas se quedaban con el bronce tras imponerse por 38 a 35.

Con el tercer lugar obtenido en el Mundial Juvenil M20 de Italia, Los Pumitas lograron igualar su mejor actuación histórica en el certamen de la categoría, obtenida en 2016 en Inglaterra tras vencer a Sudáfrica por 49 a 19, en el partido definitorio por el bronce.

Síntesis

Los Pumitas 38- Francia 35

Los Pumitas: 1. Diego Correa (Juan Ignacio Rodríguez), 2. Nicolás Cambiasso (Jerónimo Otaño), 3. Gael Galván (Tomás Rapetti), 4. Tomás Duclos (Alejandro Barrios), 5. Álvaro García Iandolino, 6. Tomás Dande (Franco Benítez), 7. Pampas Storey, 8. Santiago Neyra, 9. Valentino Reggiardo (Fabricio Griffo), 10. Ramón Fernández Miranda, 11. Bautista Lescano (Aquiles Vieyra), 12. Valentín Maldonado, 13. Felipe Ledesma (capitán), 14. Timoteo Silva, 15. Pascal Senillosa. Suplentes: 22. Rafael Benedit.

Entrenadores: Nicolás Fernández Miranda, Galo Álvarez Quiñones y Carlos Mohapp.

Francia: 1. Samuel Jean-Christophe (Lorencio Boyer Gallardo), 2. Lyam Akrab (Gabin Garault), 3. Mohamed Megherbi (Edouard Jabea Njocke), 4. Charles Kante Samba, 5. Corentin Mezou (Romeo Martin Bonnard), 6. Antoine Deliance, 7. Baptiste Britz (Bobby Bissu), 8. Mathis Baret, 9. Simón Daroque, 10. Diego Jurd (Luke Keletaona), 11. Jon Echegaray, 12. Simeli Daunivucu (Tom Leveque), 13. Robin Taccola, 14. Nolann Donguy, 15. Kalvin Gourgues. Suplentes: 21. Baptiste Tilloles. Entrenador: Sebastien Calvet.

Primer tiempo: 4m, try de Diego Correa (LP); 22m, Tom Leveque convertido por Diego Jurd (F); 40m, try de Bobby Bissu convertido por Diego Jurd (F).

Segundo tiempo: 40m, try de Antoine Deliance convertido por Diego Jurd (F); 47m, try de Álvaro García Iandolino (LP); 54m, try de Nicolás Cambiasso convertido por Pascal Senillosa (LP); 60m, try de Álvaro García Iandolino convertido por Pascal Senillosa (LP); 64m, try de Pascal Senillosa convertido por él mismo (LP); 67m, try de Tom Leveque convertido por Luka Keletaona (F); 71m, try de Franco Benítez convertido por Pascal Senillosa (LP); 80m, try de Mathis Baret Luka Keletaona (F).

Incidencias: 71m, tarjeta amarilla a Gabin Garault (F); 80m, tarjeta amarilla a Aquiles Vieyra (LP).

Resultado final: Los Pumitas 38 vs. 35 Francia

Referee: Lex Weiner (Estados Unidos)

Cancha: Stadio San Michele, Calvisano.