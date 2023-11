Los Pumitas vencieron a Chile y jugarán la final con Uruguay

Hubo pocas equivalencias en el partido del miércoles por la tarde, más allá del compromiso defensivo del equipo chileno, entrenado por Nicolás Bruzzone, nacido en esta ciudad del litoral argentino.

image.png Los Pumitas argentinos derrotaron en cancha de CRAI a los Cóndores chilenos por un contundente 68 a 0.

La diferencia fue clara en cuanto a tamaño y destrezas generales, dejando a Chile a merced de repetidas olas de ataque, sobre todo en el segundo tiempo, donde el cansancio en una chancha pesada después de una fuerte lluvia en la mañana santafecina, se sintió.

El primer tiempo terminó con el triunfo parcial de Los Pumitas por 28-0, etapa en la que el hooker Joaquín Jakiche (a los 4 minutos), el wing Rafael O’Gorman (14’), el enorme pilar Gael Galván (19’) y el tercera línea Juan Sagrera (28’) apoyaron tries. El joven apertura Facundo Rodríguez aportó las cuatro conversiones.

image.png Los Cóndores chilenos que jugaron en cancha de los Gitanos, tienen como entrenador al santafesino Bruzzone.

El segundo tiempo arrancó con la misma tónica y el dominio local trajo XX tries más, comenzando por el del octavo Joaquín Aguilar (6’), convertido por Rodríguez que fue reemplazado tras aportar el 100% de sus kicks a los postes.El capitán Benjamín Elizalde aportó su try a los doce minutos, mientras que dos minutos más tarde el centro Santino Zangara cruzó la línea de try.

El jugador de Dogos XV en el Súper Rugby Américas del 2023 Efraín Elías mantuvo su buen nivel y apoyó en el minuto 20, mientras que el hooker Marcos Camerlinck aportó los últimos dos tries del equipo, el quinto y sexto del segundo tiempo.

image.png Argentina tuvo un primer paso categórico en el Sudamericano M19 que se desarrolla en la capital santafesina.

Santino di Luca aportó cuatro de las cinco conversiones que intentó. Chile no tuvo oportunidades claras de try y malogró el único penal que intentó a los postes. Es importante señalar que el head coach de la escuadra chilena es el santafesino Nicolás Bruzzone, formado en el Club Universitario de Santa Fe, quien ha sido el entrenador de la franquicia Selknam, y como coach asistente del uruguayo Pablo Lemoine en el seleccionado los Cóndores de Chile que jugó el Mundial de Francia 2023.

Síntesis:

Argentina 68- Chile 0

Argentina: Nahuel Zunini, Joaquín Yakiche y Gael Galván; Álvaro García Iandolino y Alejandro Barrios; Juan Sagrera, Santos Fernández de Oliveira y Joaquín Aguilar; Genaro Podestá y Facundo Rodríguez; Rafael O'Gorman, Tomás Medina, Santino Zangara, Clemente López García y Benjamín Elizalde (capitán).

Entrenadores: Entrenadores: Álvaro Galindo, Galo Álvarez Quiñones y Carlos Mohapp. Luego ingresaron: Marcos Camerlinckx, Gonzalo Bazán Gargallo, Tomás Rapetti, Efraín Elías, Juan Penoucos, Tomás Di Biase, Santino Di Lucca y Faustino Sánchez Valarolo.

Chile: Pedro Sandoval, Davis Guzmán y Benjamín Canales; Manuel González y Cristóbal Rivas; Santiago Valenzuela, Martín Pizarro y Baltazar Cánepa; Sebastián Bianchi e Iñaki Tuset (Capitán); Antonio Corbella, Nicolás Saab, Rodrigo Araya, Cristóbal Martínez y Federico Kennedy.

Entrenadores: Nicolás Bruzzone y Javier Carrasco. Luego ingresaron: Benjamín Moreno, Alonso Quiroga, Agustín Rubio, Tomás del Río, Antonio Gil, Martín Cura, Baltazar Larraín y Franco Scassi-Buffa.

Primer tiempo: 4m, try Joaquín Yakiche convertido por Facundo Rodríguez (A); 14m, try de Rafael O´Gorman convertido por Facundo Rodríguez (A); 19m, try de Gael Galván convertido por Facundo Rodríguez (A), y 28m, try de Juan Sagrera convertido por Facundo Rodríguez (A). Resultado parcial: Argentina 28 vs Chile 0

Segundo tiempo: 6m, try Joaquín Aguilar convertido por Santino Di Lucca (A); 12m, try de Benjamín Elizalde (A); 15m, try Santino Zangara convertido por Santino Di Lucca (A); 20m, try de Efraín Elías convertido por Santino Di Lucca (A); 24m, try de Marcos Camerlinckx convertido por Santino Di Lucca (A), y 29m, try de Marcos Camerlinckx convertido por Santino Di Lucca (A). Resultado final: Argentina 68 vs Chile 0.

Referee: Francisco González (Uruguay).

Asistentes: Joaquín Zapata y Leonardo Del Río

Cancha: CRAI, Santa Fe.