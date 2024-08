Luciano De Cecco fue homenajeado por el Senado Provincial

Un merecido reconocimiento para De Cecco

“Hoy reconocemos al Luciano jugador con toda su trayectoria, capacidad y talento, pero tambien al Luciano santafesino”, indicó el senador Garibaldi, quien sostuvo que este homenaje sirve “para mirar hacia adentro, valorar lo que tenemos como un faro, como un buen ejemplo para contagiar y entusiasmar, y para ver lo que nos falta y tenemos que acompañar y apoyar más”. En esa línea, remarcó que “todos los jovenes que practican un deporte y se involucran en un club, se forman en la salud, en los valores, en la convivencia y eso ayuda al desarrollo de la comunidad”, y agregó que “son instituciones claves que queremos destacar mucho”.

De Cecco expresó que es “un honor ser agasajado pero lo mas importante es que el deporte tenga el lugar de formación en la provincia de Santa Fe”, y agregó que desea que muchos deportistas puedan vivir al menos una parte de lo que vivió él. “Seguramente eso sea posible gracias a los clubes y las personas que los incentivan”, aclaró. “Yo tuve la suerte de que mi mamá me llevara a un club y eso sea lo mejor que me pasó en la vida, por la formación, por el afecto, por un entrenador que me dio sus armas, por aprovecharlas y agarrar los trenes justos que me llevaron a cumplir mis sueños”, finalizó.

DeCecco2.jpg El jugador de vóley fue homenajeado por ser un ejemplo de perseverancia, dedicación y excelencia en el deporte. Prensa Senado Provincial

Del homenaje también participaron el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; el diputado provincial, Mariano Cuvertino; el presidente comunal de Nelson, Héctor Leiva; la concejala de Laguna Paiva, Melina Andrés; el presidente de la Asociación Santafesina de Vóley, Héctor Fernández; el vicepresidente de la Federación Santafesino de Voley, José Zurbriggen y el formador y representante del club Gimnasia y Esgrima, Ariel Ponce. En la Cámara también estuvieron presentes jóvenes jugadores y entrenadores de diferentes clubes de la ciudad, así como también familiares de Luciano De Cecco.

La trayectoria deportiva de Cachete De Cecco

Luciano De Cecco llevó a Santa Fe a lo más alto a nivel nacional y mundial. Formó parte de la selección nacional y participó de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Río de Janeiro 2016, Tokio 2020 -donde obtuvo medalla de bronce- y Paris 2024. Fue campeón de los Juegos Panamericanos 2015 y elegido tres veces mejor armador del mundo.

Su carrera inició en Santa Fe, pero como jugador de básquet en Gimnasia y Esgrima. La vida lo llevó a practicar también otros deportes en la institución y finalmente se decidió por el vóley, entrenando a tiempo completo con Ariel Pons. En 2004, con tan solo 15 años, fue reclutado por el Club Ciudad de Bolívar. Actualmente juega en el club Modena, de la Serie A1 de Italia.