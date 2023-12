Joaquín Ludueña se subió a lo más alto del Abierto del Litoral

Ángel Cabrera tuvo un gran cierre de ronda y presentó una tarjeta de 66 que le permite estar empatado en el puesto 16º . En la semana que regresó a la actividad oficial, el Pato fue seguido por mucha gente e hizo cinco birdies, un águila y dos bogeys. En el cuarto lugar está Nelson Ledesma con -10, mientras que empatan el quinto lugar Julián Etulain y el local Franco Romero -9.

Ludueña se mostró muy satisfecho con estar en la punta. “Estoy muy feliz de estar en esta posición. Hay grandes jugadores y mi objetivo era prepararme bien para el LAAC que se juega en unas semanas. Estoy trabajando en algunas cosas y estoy viendo muy buenos resultados”, dijo el jugador del Jockey Club de Santa Fe.

“Jugué mucho en esta cancha por ser parte de la misma Federación y la conozco muy bien y creo que es una ventaja que tengo. Pegué muy bien el drive y me di muchas chances y es el objetivo para los próximos días”, dijo el líder que hizo siete birdies y no cometió ningún error.

Para Cabrera su gran ronda fue una muy buena noticia. “Llegué a Rosario buscando volver a sentirme en juego y encontrar ritmo y creo que de a poco lo empiezo a encontrar. Hice birdie al 1 y eso me tranquilizó, después no pude aprovechar mucho, pero al final la verdad que pude embocar las chances que me di y me voy muy contento con la ronda”, dijo el cordobés. Una de las notas de la jornada fue el hoyo en uno de Rafael Echenique. El puntano acertó en el par-3 del hoyo 6, con su hierro-6 desde 195 yardas. Este viernes se jugará la tercera ronda y la última salida será a las 12.