Magliarella: "Los PF de Argentina están en continuo desarrollo"

Para luego, subrayar: “Lo que hice fue juntarme con dos referentes, que son Nicolás Basterrica y Marcelo López (hoy en el Varese), ver cómo trabajaban y de qué manera organizaban las ventanas, cuando tomé contacto con ellos intenté no irme de lo que venían haciendo, aplicando mi impronta y viendo lo que necesitaba cada uno”.

En referencia al actual proceso, reconoció que “es un grupo excelente y el staff de Selección es muy profesional, tienen gran humildad, son maestros del deporte, la comunicación fue perfecta, es un gran grupo de jugadores, el staff tiene un recorrido que puede competir con cualquiera a nivel internacional”.

Los cambios en la preparación física

El Tano puntualizó que “de por sí el básquet es físico, tanto en ofensiva como defensa, necesitas tener una gran capacidad para ofrecerle al equipo minutos de buena calidad, lo que se modificó y está teniendo más preponderancia en la atención, es la calidad de movimientos, cuanto más efectivos son y tienen el menor error uno le puede imprimir más intensidad”.

Y luego, disparó: “Si desde la velocidad, fuerza, resistencia o agilidad, se tiene una buena base de movimientos específicos al alto rendimiento uno le puede aplicar intensidad de manera más fácil. Se está entendiendo que hay que mejorar los parámetros, hacer hincapié que tiene que tener la mejor calidad con una mayor intensidad extendida en el tiempo”.

Aplicado a la Selección Argentina, Magliarella amplió: “Hay que trabajar sobre una organización de la logística de los jugadores, hay poco tiempo, apuntar a la mejor calidad del entrenamiento para darle una respuesta al técnico para tenerlos en cuenta”.

Con relación al acople de ideas y métodos de acuerdo a lo trabajado en otras latitudes, enfatizó. “Si vos tenes jugadores de NBA o de Euroliga o diferentes escuelas de entrenamientos, uno puede adaptarse lo más rápido a esa situación, es un crisol de escuelas donde uno busca en cada una el desarrollo del jugador que estuvo en esa escuela, la variable es importante, la columna vertebral es la capacidad de fuerza para romper un movimiento y sorprender al rival, podemos utilizar diferentes sistemas. Se aplica de acuerdo a la posición de cada jugador, cada uno tiene una condición con desarrollo biológico”.

El crecimiento exponencial de ACPFBA

Transitando el tercer año de vida, con Eduardo Valentini como presidente, el Tano Magliarella no dudó en decir que “Para mí es muy importante su existencia, lo hablé con Pablo Esper desde el comienzo, tengo una amistad con él y se fue extendiendo a muchos PF de Argentina. Es vital y una columna vertebral donde mancomunadamente uno puede expresar lo que se ve como desarrollo específico, poder entender lo internacional y aplicarlo a Argentina. Es la base de nuestro trabajo”.

Más adelante, acotó: “Me siento muy bien, los PF que me acompañaron todo este tiempo en la Liga Nacional son buenos profesionales, la mayoría tiene profesionales en continuo desarrollo, en pandemia nos reunimos por zoom, fue muy bueno. Participaron de todos lados, se fue desarrollando todo en el tiempo, hoy mantenemos una comunicación como Asociación y cada uno, los PF en el básquet en general no tienen nada que envidiarle a ninguno de afuera. Cada uno quiere mejorar, la impronta la encontré en el básquet, no en otros deportes”.

En otro tramo de la charla, dijo que “existe todo tipo de capacitación en la Asociación y por fuera que son de buena calidad, permanentemente se avanza en información en todos los PF de Argentina, cada uno en su forma individual elige su columna vertebral con tendencias diferentes, puedo nombrar cuatro o cinco profesionales de elite pero son todos buenos, cuando los jugadores pasan de un club al otro se puede seguir trabajando en un gran equipo, todo va evolucionando en su rol, se retroalimentan todos, cada vez en el básquet tiene más llegada. Me siento halagado de interactuar con todos los profesionales”.

Satisfacción, orgullo y pertenencia

Magliarella desde su rol también está cerrando un año inolvidable, donde fue parte de la medalla de oro que conquistó la Selección Argentina en la AmeriCup de Brasil.

“Lo que sucedió en Brasil fue tocar el cielo con las manos, hay que sentir la celeste y blanca del básquet, uno lo siente de manera diferente, viene desde adentro y lo más profundo del sentimiento deportivo, me tocó muchas veces ser parte de un plantel nacional, defender tus colores no tiene palabras, uno no lo puede explicar, hay que sentirlo, ese cosquilleo de ir por todo y hacia adelante siempre, no tiene precio. Fue algo sin precedentes que me llenó de orgullo compartirlo con gente tan profesional”.

En la parte final agregó: “En Argentina tenemos una calidad de técnicos importantes, pasé por muchos, y cada uno me dejó algo bueno, es muy lindo sentarte con ellos después de mucho tiempo, nutriéndose con el otro, por más que uno sea un PF, interrelaciono con ellos, médicos, kinesiólogos, utileros, eso es lo bueno que tiene el básquet”.

Fuente: Prensa ACPFBA