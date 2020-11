Maradona y el mejor gol en la historia de los Mundiales

"No me importa lo que Diego hizo con su vida. Me importa lo que Diego hizo con la mía", dijo alguna vez el "Negro" Fontanarrosa. Lo que Diego hizo con la vida de los argentinos, con la memoria colectiva del pueblo futbolero, con el recurso del recuerdo para volver a ser felices, tiene su mayor anclaje en el gol del siglo, la apilada maravillosa a los ingleses en el Mundial del 86. Fue el 22 de junio, en el estadio Azteca, por los cuartos de final del Mundial de México. Argentina ya ganaba 1 a 0 y Maradona, a los diez minutos del segundo tiempo, borró con sus pies gloriosos lo que había escrito con la "Mano de Dios".