Mariano Farías ganó por la vía rápida en la ciudad de Junín

La temporada 2024 de Arano Box tuvo su primer capítulo en el Club Ciclista de la ciudad de Junín, Buenos Aires, y marcó el triunfo del santafesino Mariano Gastón Farías (11-1-0, 10 KO) sobre el siempre complicado y peligroso Sebastián “el Lobby” Cabaña (8-6-0, 3 KO). El púgil entrenado por Osvaldo Salami derrotó por KOT al oriundo de Monte Grande en el cuarto asalto, ya que el bonaerense sufrió un corte a la altura de la ceja izquierda, por lo que el médico de la velada determinó que no podía seguir. Fue el décimo triunfo del Chino Farías, en once peleas en el campo rentado.

Fue árbitro del espectáculo, Emiliano Dávila; cumplieron la función de jueces, Ángel Gorrieri, Gabriel Maciel y Raúl Rigó, mientras que la fiscalización de la Federación Argentina de Box estuvo a cargo de Carlos Villegas. Fue un verdadero peleón, pero fue Farías el que golpeó en el momento indicado y dejó al borde de la derrota a Lobby Cabaña. Lo cual quedó refrendado cuando el facultativo alertó que la pelea no iba más.

En el primer round confianza en su mano y en su pegada, fue de menor a mayor el santafesino, quien logró conectar varios ganchos que entraron limpitos. Tuvo movilidad Cabaña, pero las manos más pesadas fueron del Chino. Había comenzado el bonaerense con mayor movilidad y tirando mucho más que el oriundo del paraje Chaco Chico, pero se plantó en el centro del ring, y conectó las mejores y más duras manos.

En la segunda vuelta el Chino comenzó a sentir más cómodo, metió dos seguidas de derecha a izquierda, hubo algunas respuestas del oriundo de Monte Grande, y en el golpe por golpe, Farías dejó sentado sus virtudes. No podía encontrarlo con precisión a Lobby, hubo un lindo intercambio, pero nada que haga peligrar el protagonismo del púgil de la ciudad de Santa Fe.

Cabaña empezó a resistir porque Farías comenzó a lograr meter algunas manos que tuvieron éxito. El round fue diferente al anterior, ya que comenzó con el Chino tirando mucho más, cerca de la mitad Cabaña logró impactar algunos golpes, un round muy cerrado para cualquiera de los dos, pero quedó demostrado que la mano más pesada la tuvo el santafesino, por lo que en líneas generales fue superior.

Se vino el tercer asalto, en una buena pelea, el bonaerense buscó lanzar por afuera y por dentro, pero llegó el cross de Farías, y el combate fue muy intenso. Farías, con una mano picante, lo cortó a Cabaña arriba de la ceja izquierda, debió ser atendido por el médico presente, y la respuesta fue que se trató de un choque de cabezas. El cross y la derecha de Farías querían imponer condiciones ante un rival que comenzaba a mostrar fisuras y observarse dañado.

Chino Farías.jpg El santafesino Farías (11-1-0, 10 KO) entrenado por Osvaldo Salami cortó en la ceja del ozjo izquierdo. Gentileza Arano Box

El Lobby debió ser nuevamente atendido, voló el protector bucal de Farías, quien siguió dominando el round, ante un rival que soportaba y respondía como podía. No lograba tirarlo a la lona a Cabaña, porque a pesar de estar dañado seguía respondiendo con los pocos recursos que le quedaban. El combate siguió siendo electrizante, con un Farías que fue paciente, entendiendo que tenía al rival a su merced pero no se deseperó.

Llegó el cuarto asalto, el de la definición, con un Lobby herido en su ceja izquierda, y un Farías que quería tirarlo a la lona. El Chino quería terminar la faena, Cabaña se mostró duro y aguantó hasta donde pudo. El castigo del santafesino comenzó a hacerse más evidente, logró entrar con varias derecha e izquierda, haciendo un gran desgaste. El rival también sintió el cansancio, se vio la boca abierta, y muy encorvado en su guardia.

Se venía el momento de la definición, Farías lo salió a buscar, lo puso contra las cuerdas, analizaba con que mano entrarle a Cabaña. A quince segundos de que finalice el cuatro asalto, el árbitro paró la pelea para llamar al médico porque la ceja del bonaerense no paraba de sangrar. El árbitro Emiliano Dávila levantó las manos, ya que la pelea no iba más. Significaba el triunfo de Farías por KOT en el cuarto asalto. El médico dijo que no iba más y la autoridad de la pelea lo refrendó, y desató la alegría del rincón rojo.