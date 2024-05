Mariano Farías y Chiquito Vergara quieren defender la bandera santafesina

El Chino Farías, de 26 años, y entrenado por Osvaldo Salami y Walter Zóccola en el Olimboxing, enfrentará a Franco David Rodríguez de 26 años, y oriundo de la ciudad de 9 de julio, en la provincia de Buenos Aires. El santafesino tiene como antecedentes 11-1-0, 10 KO, mientras que Panterita Rodríguez 14-1-0, 3 KO. El combate está pautado a diez asaltos.

La última presentación del representante del Paraje Chaco Chico se produjo en marzo pasado, en el Club Ciclista de Junín, derrotó por KOT en el cuarto asalto a Ricardo Sebastián Cabana oriundo de Monte Grande, provincia de Buenos Aires. En el final del año pasado, también por la vía rápida, pero en la primera vuelta, doblegó en el Club 9 de Julio, a Martín Nicolás Matamala.

Además del combate del Chino Farías, se producirá la defensa del sudamericano superwelter del local Adrián Junior Sasso ante Jonathan Parada. El Picante (9-3-0, 1 KO / N° 12 Ranking Arg.) parece ser uno de los últimos escollos a nivel doméstico que deberá sortear Adrián “Junior” Sasso (21-3-0, 12 KO / N° 1 Ranking Arg.), el actual campeón sudamericano superwelter, conocedor de su inminente oportunidad internacional.

La función comenzará con el regreso de la chaqueña Marianela “la Chila” Ramírez (12-8-2, 5 KO / N° 6 Ranking Arg. Pluma), quien se medirá con la experimentada puntana Soledad “la Playboy” Frías, además de otros tres combates rentados con cinco riocuartenses como protagonistas.

Chiquito Vergara en Gran Bretaña

En el marco del denominado London Calling, este viernes 24 de mayo, el santafesino Jonathan Exequiel Vergara 6-1 (3 KO) se medirá ante Igor Adriel Macedo de Brasil 12-1 (12 KO), en categoría peso pesado, y pautado a ocho asaltos. La velada se producirá en el York Hall de Londres, y para el santafesino entrenado por Carlos Lemos en el Club Atlético Colón, será la segunda pelea de la presente temporada ya que en marzo pasado, en el Porvenir de Quilmes derrotó por puntos al boliviano Josias Nunez Chacon.

Chiquito Vergara.jpg Chiquito Vergara hará su segunda pelea en Gran Bretaña, en esta caso se medirá con el brasilero Macedo.

Por su parte, el entrerriano Jairo el Espartano Suárez 6-1 (1 KO) estaba previsto que se mida con el local Tommy Welch (8 KO), pero finalmente no viajó a Inglaterra para su presentación de viernes 24 del corriente tras confirmarse que su contienda no se realizará. El rival británico, sufrió una lesión y no estaba en condiciones de subir al ring.

Festejo santafesino en San Pedro

El rinconero Alan Joel Ponce de 22 años, y entrenado por Carlos Lemos en el Club Atlético Colón, consiguió una gran victoria en la ciudad de San Pedro, en una velada realizada en el gimnasio municipal, con supervisión de Alejandro Bokser y la Federación Argentina de Box. El santafesino (60.900kg) consiguió ganarle por KO en el segundo round al invicto local Uriel Ferreyra (60.000kg), en una pelea que estuvo pactadas a cuatro rounds y en categoría superligero.