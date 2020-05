Mario Zanabria, el ex-Unión que recordó al Trinche Carlovich

Sorpresa, estupor, lamento. Son algunas de las sensaciones que embargan a Mario Zanabria (71), legendario exfutbolista de Newell's y Unión, ante la noticia de la muerte de Tomás Felipe El Trinche Carlovich (74), una gloria, un mito, una fábula del fútbol argentino.

Trinche y Zanabria fueron parte del selectivo de Rosario que le ganó 3 a 1 a la Selección Argentina en el último partido previo a la gira europea de preparación para el Mundial de 1974. El Trinche fue la figura junto a Mario Kempes que tras su desempeño en ese partido se ganó el último lugar disponible de los elegidos para la disputa de la Copa del Mundo. El ex-Unión habló de la leyenda Carlovich en diálogo con Toda Pasión.

- Zanabria, ¿quién fue Tomás El Trinche Carlovich?

En aquella época, él era un jugador muy importante que jugaba en Central Córdoba, que era una categoría más abajo de la que estábamos nosotros en Primera con Newell's y Rosario Central. Yo tuve la dicha de compartir cancha con él en el equipo rosarino que se armó para jugar contra la Selección que se iba al Mundial '74. Éramos cinco jugadores de Newell's, cinco de Central y un representante de Central Córdoba para que todos los equipos de Rosario estuviese representados, y ese jugador único fue él.

Zanabria recuerda ese combinado. Biasutto, que era de Rosario Central. El uruguayo González, también de Central, Pavone, Capurro y Mario Killer; en el medio jugaban él, Aimar y Carlovich. Adelante empezaron jugando Robles, Obberti y Kempes.

Aquel partido se jugó el 17 de abril de 1974 en el estadio Coloso del Parque, al que asistieron alrededor de 30 mil personas entres las que estaba Diego Armando Maradona. Al llegar a la ciudad santafecina, un periodista lo abordó para entrevistarlo y le dijo que era un honor tener al mejor jugador del mundo, ante lo que el astro respondió: "El mejor jugador del mundo ya ha jugado en Rosario, era un tal Carlovich".

- ¿Y qué pasó esa tarde Zanabria?

El equipo jugó muy bien, llegó un momento que en pocos minutos nos habíamos puesto 3 a 0. Era un momento muy bueno del fútbol rosarino. Por aquel entonces, cuando se hace este partido, se estaba jugando el Campeonato Metropolitano. Rosario Central iba primero en la zona A y Newell's iba primero en la Zona B, tal es así que en ese Metropolitano prácticamente llegamos a la final los dos y fue el año en que salimos campeones nosotros, el 2 de junio (ndr: Zanabria hizo el último gol de Newell's en el Metropolitano del '74 con el que el equipo se consagró campeón local por primera vez en su historia). Entonces era un buen momento del fútbol rosarino, todos los jugadores que estábamos ahí pasábamos un gran momento y tal es así que después de ese partido a Mario Kempes se lo llevaron a la gira de la Selección, fue la última incorporación.

- Zanabria, ¿por qué el mito a su alrededor?

Lo de él siempre fue todo misterio y fantasía. Vos hablás con cualquiera que supo de él y todos se preguntan qué fue lo que pasó, por qué no trascendió o por qué no llegó. Y eso es el misterio de su vida y de su carrera… él en su forma de ser fuera de la cancha también era una persona muy especial, de amistades de su barrio, de su esquina, de su club y su gente, de no salir de ahí. Uno que ha venido del interior sabe mucho de este tipo de personajes que tienen esa manera de ser, que quizá no precisamente decidieron ser jugadores de fútbol.

- ¿Qué recuerda del Trinche en el partido contra la Selección?

Más allá del buen momento que pasábamos los que jugamos a su alrededor, él por la posición que ocupaba en la cancha era el encargado del primer pase, el que jugaba más cerca de los defensores y el que traía la pelota del fondo. Era una jugador muy hábil, muy claro, era zurdo, con un andar desgarbado, cansino, pero cuando la pelota llegaba a sus pies siempre hacía una distribución correcta, era realmente muy bueno.

- ¿No quiso, no pudo o no supo?

Creo que fue una persona con mucho talento, con mucha capacidad, que nació para ser jugador de fútbol pero que lo vivía de una manera muy especial que por ahí no condice mucho con las reglas que hay detrás de un fútbol. Esta profesión está ligada a ciertas obligaciones con las que se puede estar de acuerdo o no pero para llevar a cabo alguna carrera hay que cumplirlas y yo creo que él rompía con todas esas reglas, lo de él era todo inventiva, era imaginación, era lo que veía en el momento. Esa era su forma de expresarse adentro de la cancha y creo que de eso se trataba lo que él realmente quería hacer, que no quería más que eso.

"Nunca imaginé este desenlace"

Mario Nicasio Zanabria multicampeón del fútbol argentino con Unión, Newell's y Boca como jugador, fue uno de los que compartió una tarde de fútbol con la leyenda, que puede certificar que estuvo ahí, que fue compañero del Trinche Carlovich, cuya muerte nunca creyó posible. "Cuando supe lo que le había pasado me sorprendió mucho pero pensé que no había sido tan grave. Después cuando escuché al médico hablar de los problemas que el golpe le habían provocado en la cabeza me preocupé pero siempre tuve esperanza de que pudiese salir adelante y hoy me sorprendí con la noticia de que había fallecido, lo lamento muchísimo".

image.png El recuerdo de Zanabria, ex-Unión, para el Trinche Carlovich.

Síntesis del partido que el combinado de Rosario le ganó a la Selección Argentina

Argentina: Miguel Ángel Santoro (Independiente); Enrique Wolff (River Plate), Néstor Togneri (Estudiantes), Francisco Sá (Indepediente), Alberto Tarantini (Boca); Miguel Ángel Brindisi (Huracán), Roberto Telch (San Lorenzo), Aldo Pedro Poy (Rosario Central); René Houseman (Huracán), Osvaldo Potente (Boca), Daniel Bertoni (Independiente). Entrenador: Vladislao Cap.

Cambios: Carlos Squeo (Racing) por Brindisi, Victorio Cocco (San Lorenzo) por Houseman, Rubén Cano (Atlanta) por Potente, Enrique Chazarreta (San Lorenzo) por Bertoni.

Rosario: Carlos Biasutto (RC); Jorge José González (RC), Pavoni (NOB), Capurro (NOB) y Mario Killer (RC); Carlos Aimar (RC), Tomás Felipe Carlovich (Central Córdoba) y Mario Zanabria (NOB), Sergio Robles (NOB), Alfredo Obberti (NOB) y Mario Kempes (RC). Entrenador: Carlos Timoteo Griguol (RC) y Juan Carlos Montes (NOB).

Cambios: Rebotaro (NOB) por González, José Berta (NOB) por Carlovich, Roberto Carril (RC) por Robles, Daniel Aricó (RC) por Obberti.

Goles: PT: González (Rosario), Obberti (Rosario), Kempes (Rosario); ST: Cocco (Argentina).