Marruecos y Senegal definen la Copa África en una final de alto voltaje

El anfitrión buscará quedarse con la copa en su casa después de 50 años, mientras que Senegal quiere repetir el campeonato de 2021.

La anfitriona Marruecos se enfrentará este domingo a Senegal en la gran final de la Copa África de Naciones, el cierre de un torneo de cuatro semanas que dejó en evidencia el mejor nivel del fútbol del continente.

El duelo se jugará en el Stade Prince Moulay Abdallah de Rabat, con un marco imponente y el condimento extra de enfrentar a los dos seleccionados africanos mejor ubicados en el ranking FIFA , en un choque que también simboliza el presente y el futuro de África rumbo al Mundial 2030.

Para Marruecos, la final no solo representa una oportunidad histórica de volver a gritar campeón después de 50 años, sino también una validación al enorme salto en infraestructura que el país viene impulsando, con estadios y logística pensados a largo plazo, teniendo en cuenta que será coanfitrión del Mundial 2030. La presión es máxima: el equipo llega empujado por su gente y con un rendimiento casi perfecto, con apenas un gol recibido en todo el torneo, producto de un penal convertido por Malí en fase de grupos.

Senegal, campeón en 2021, también va por su segunda estrella y se presenta como un rival temible por su solidez defensiva y su jerarquía ofensiva. Con Edouard Mendy en el arco y Sadio Mané como principal figura, los Leones de Teranga llegan tras eliminar a Egipto en semifinales, en un duelo marcado por el choque Mané vs Salah. Sin embargo, el equipo de Aliou Cissé sufrirá dos bajas pesadas: el capitán Kalidou Koulibaly y el mediocampista Habib Diarra, ambos suspendidos por acumulación de amarillas.

En el plano individual, el torneo tuvo nombres propios. Para Marruecos, el gran protagonista fue Brahim Díaz, que marcó en cada uno de los primeros cinco partidos y llega como la gran esperanza ofensiva. En tanto, Achraf Hakimi, pese a perderse los primeros encuentros por lesión, se transformó en una pieza clave en la fase eliminatoria, generando peligro constante por el carril derecho. Del lado senegalés, Mané fue el futbolista con más ocasiones creadas del torneo y buscará cerrar su probable última Copa África con otro título.

Más allá del juego, el duelo se disputará en un contexto particular: en las horas previas, la federación senegalesa se quejó por el trato logístico recibido en Rabat, con inconvenientes vinculados a seguridad, alojamiento, entrenamiento y disponibilidad de entradas. Aun con esas tensiones, el foco estará puesto en el campo: Marruecos buscará aprovechar el impulso local para cortar la sequía, mientras Senegal intentará confirmar su dominio reciente y quedarse nuevamente con el continente.

Marruecos vs. Senegal: datos del partido

Torneo: Copa Africana de Naciones (AFCON) – Final

Fecha: Domingo 18 de enero de 2026

Hora: 16.00 (Argentina)

Estadio: Stade Prince Moulay Abdallah (Rabat)

Capacidad: 60.000 espectadores

Posibles formaciones

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Noussair Mazraoui, Adam Masina; Ismael Saibari, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Abde Ezzalzouli, Ayoub El Kaabi. DT: Walid Regragui.

Senegal: Edouard Mendy; Krépin Diatta, Moussa Diouf, Moussa Niakhaté, Mikayil Sarr; Pape Gueye, Lamine Camara, Idrissa Gueye; Sadio Mané, Nicolas Jackson, Ismaila Ndiaye. DT: Pape Thiaw.