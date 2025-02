Martín Carrizo fue reconocido en la ciudad de San Javier

Tronco estuvo acompañado por la intendente Maribel González; Cristian Genolet, presidente del Club Huracán, y el nadador John Morgan en el natatorio de la institución. Éste último es un nadador de élite en la disciplina adaptada y ganador de quince medallas en los Juegos Paralímpicos de Verano de 1984 y 1992. Cabe destacar que el natatorio del club Sanjavierino lleva el nombre de Morgan, en reconocimiento a su trayectoria.

image.png El nadador santafesino viene de ocupar la tercera posición en la Maratón Santa Fe-Coronda

"Nuestro padre que ocupa un lugar muy grande en nuestros corazones y que nos enseñó esta hermosa materia que es las aguas abiertas" sostuvo Tronco, quien indicó que "en el final de la carrera desconté muchísimo, unos 150 metros al segundo que le llegué a veinte metros y estuve cerquita del segundo puesto".

En relación a su muy buena actuación en la Más linda del Mundo dijo que "me quedé todo diciembre y enero para hacer entrenamiento de larga distancia en lo que es agua abiertas en el río. Tuve 60 días para hacer una preparación de esta índole lo que demás son experiencias que quedan acumulados en el cuerpo del agua, porque creo que el cuerpo tiene memoria y no olvida lo que es nadar, 3, 4, 5 o 6 horas, y eso es lo que me ayuda a estar confiado y tranquilo.

image.png Tronco destacó que venía pensando mucho en su papá, y la alegría fue para él y toda la gente de San Javier.

También al referirse a lo que más pensó en el agua mientras disputaba la carrera, sostuvo que "pensé muchas cosas, por lo general las emociones no superan al final y donde llega todo a la mente pero venía pensando mucho en mi papá. Creo que él estuvo siempre y más al lado mío en los momentos que podría estar más cerca del podio, la alegría fue para él y para toda la gente de San Javier" expresó el hijo del legendario Raúl Carrizo.

Fuente: Ignacio López (San Javier Ahora)