Martín Carrizo palpitó la edición 2025 de la Santa Fe-Coronda

“El folclore del aliento constante, no hay ninguna parecida, ni la de Macedonia que van los guías nada más, en Capri, en Canadá, hay gente que acompaña pero no mucha. Esta maratón es única, van todos por el agua y se hace una fiesta que une a todas las clases sociales” indicó el nadador, hoy de 33 años.

En la prueba del 2 de febrero estará guiado por el experimentado Leandro Pérez, mientras que ha entrenado permanentemente desde Banco Provincial y desde Regatas, para la puesta a punto. En un repaso por su trayectoria, que ya cumplirá 15 años, Carrizo indicó que “lo que sentí cuando me tiré en la maratón, en una de aguas abiertas, la primera fue la Paso del Salado, me acompañó mi padre Raúl en una piragua, estaba incursionando en las aguas abiertas por primera vez y desde ahí decidí seguir participando en carreras medianas y largas, hasta que en 2010 pude estar, fui 9º, 7 horas 2 minutos, fui la revelación, nadando con todo el pelotón hasta Río Grande, el ganador me sacó 5 minutos en una carrera de 50 kilómetros, estuve cerca de los grandes”.

Busca superarse

Su mejor ubicación fue hace poco: “La Santa Fe Coronda, la mejor fue la de 2022, cuarto puesto, en las 8 horas pasa de todo. El acompañamiento de mi hermano en el bote, que esté cerca de vos, ayudándote para llegar. Tanto en la largada como en la llegada, la familia de uno, mi padre con Carlos Larriera esperándome, al ser el primer santafesino, tenía algo especial y fue muy lindo. Él, mi papá, hizo diez maratones”.

En cuanto a desafíos y dificultades, “de pileta como aguas abiertas, lo más difícil en pileta es mantener el ritmo, no es fácil nadar 1500 metros en una prueba de 15 minutos en una pileta de 50 metros, hay que ser muy rápido. En aguas abiertas, hay que mantener un ritmo, en 10 kilómetros o más, sortear cansancio, dolores, cambios de ritmo para llegar, porque parece que no termina más. Uno piensa en el momento que está nadando. Pensás en el siguiente kilómetro” y aclaró que “todas las carreras son difíciles, podés salir más o menos cansado o descompuesto, con el paso de las horas, y se complica mucho. Todas tienen su dificultad”.

image.png

Carrizo se inició en las aguas abiertas porque “me llevó este deporte a elegirlo. Mi padre me enseñó a nadar, lo mismo que mi madre. Rodeado de río, había que saber nadar. En mi caso, como a mi hermano nos empezó a gustar más, primero pileta, luego aguas abiertas. Encontramos un camino, mi padre hizo diez maratones, eso no me obligó pero fue una gran referencia”.

Anécdotas y trayectoria

Anécdotas, muchas, pero los golpes forjaron su personalidad en las aguas: “En Macedonia, después de 4 horas y media, estaba muy mareado, un brazo mío chocó el bote, fue un golpazo bárbaro, no entendía nada, no me di cuenta hasta que vi el bote al lado, me rompí la mano, pero a esa altura vas anestesiado. Por otra parte, en un entrenamiento, me estrellé con un bidón en la cabeza, en la previa de una Santa Fe Coronda. En el agua amortigua, pero a las 5 horas te deja como borracho…” (risas).

Martín Carrizo fue campeón argentino, de pileta, de aguas abiertas, campeón sudamericano en 10k, en 2016, finalista panamericano en 2019 en 1500 metros. “Haber participado de La Coronda, haberme coreado con nadadores de muy buen nivel. Hacer la marca para Londres en 1500 metros, pero me superaron por centésimas. En 2016 hice lo mismo, me equivoqué, seguí nadando, luego estuve en finales y en 2020 corrimos los 800 metros en Cenard, hice la marca B para Tokyo. Estuve siempre cerca de las marcas requeridas para los Juegos Olímpicos. Me demostré a mí mismo que podía estar”.

Poder estar: el santafesino buscará entrar a un podio por primera vez, aunque como decía el propio Carrizo, el primer objetivo, es el siguiente kilómetro en la titánica maratón de 57 kilómetros, que sólo fue superada en distancia por la Hernandarias-Paraná en su momento.

Martín Carrizo a la espera de la presentación oficial, ya palpita y espera por la “más linda del mundo”.

