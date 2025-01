Martín Carrizo y la ilusión en una nueva Maratón Santa Fe-Coronda

En cuanto así como son locales, pueden tener una ventaja en el conocimiento del río, sostuvo que "puede ser que una pequeña ventaja, pero los nadadores de afuera vienen muy bien preparados. Tal vez ellos desconocen la temperatura, o el ambiente extremo al cual se van a enfrentar y nosotros día a día lo estamos respirando".

Un tema clave es el peso del apoyo del público, a diferencias de otras competencias, en el que el nadador va solo junto a su bote guía, acá es diferente y Tronco explicó que "la gente va a volver a sentir eso hermoso que alguna vez se perdió, o que vivieron algún tiempo atrás, que es el folklore, el acompañamiento, la batucada, los que van disfrazados, volver a vivir esa fiesta será muy lindo para todos, incluso para los que vamos nadando".

image.png El nadador santafesino afrontará su sexta participación, en la que terminó cuarto en 2022.

El regreso de la Maratón Santa Fe-Coronda

"Que vuelva la maratón es una alegría muy grande para todo Santa Fe, para la gente que le gusta y para los amantes de los deportes acuáticos. Creo que para los organizadores es un logro importante, y en lo personal, para el deportista, un nuevo desafio para poder afrontar en estas competencias tan duras y largas como son las aguas abiertas", expresó Martín Carrizo.

El representante de Banco Provincial aseguró que "sino me equivoco es mi sexta maratón, las expectativas son buenas, y como todo deportista, una vez que larga tratar de terminarlo, y hacerlo lo mejor posible. Todo dentro de un contexto de una prueba dura, calurosa, y exigente que es esta prueba. En lo personal apunto a mejorar el cuarto puesto de 2022".

"Como sucede en cada edición, creo que será una prueba muy exigente, muy dura, difícil en lo personal, pero uno está preparado para esto, y se entrena para esto, desde el punto vista deportiva, físicamente, mentalmente, con muchas sesiones diarias, que incluye al agua, el río, y como lo que nos caracteriza a los santafesinos es el calor, es otro de los desafíos, y en este momento, el río bajo", indicó Tronco a casi una semana de la realización de la prueba.

En cuanto a como es la preparación para el 2 de febrero, Carrizo, destacó que "la preparación física es de lunes a domingos, con entrenamientos en doble turno de agua, y treces veces por semana gimnasio. También tengo una rutina de nutrición adecuada, ya que la de cada deportista es diferente. En mi caso, mantener un peso estable, porque lo que se quema mucho, con tantas horas de agua son muchas calorías, y se deben reponer esos nutrientes que se pierden. En mi caso, personalmente voy al río dos o tres veces por semana".

image.png Tronco entrena en Banco Provincial, y se mostró contento por el retorno de la más linda del mundo.

Un dato que Martín aportó y fue el miedo de que no se vuelva a realizar la prueba, sobre lo que explicó que "creo que no solamente yo tenía el temor, sino que también otros deportistas, dirigentes, muchos empresarios que aportaron en su momento se asustaron porque vieron que en el 2022 fue la última vez, después vino el 2023, que no se hizo, por la incertidumbre del país, pero yo me mantuve entrenando, y eso me permitió estar preparado para cuando se vuelva a hacer, y ahora llego bien y con muchas ganas".

image.png Carrizo será uno de los cuatro santafesinos presentes en la 47° edición de la Santa Fe-Coronda.

Tronco, un agradecido por el apoyo recibido

En el final de la entrevista, el santafesino Martín Carrizo Yunges aprovechó la oportunidad para agradecer "sponsors, Mocoví, Disser, Delfín Náutica y Demarchi Rotulados, y a las personas que me brindaron su apoyo incondicional para esta Maratón Santa fe-Coronda 2025. Agradecer a mi hermano Agustín Carrizo y mi madre Susana, que estuvieron presente en cada entrenamiento en el rio. No me quiero olvidar dde Poly Salvagiot , Jose Maria Boscovich, Sergio Javier Favot, a Leandro Perez por ser mi guía en esta competencia, al Club Banco Provincia al cual represento y por brindarme un lugar siempre para entrenar. Claro que a toda la gente de mi querido San Javier que me brindaron su apoyo para poder representarlos a ellos también.