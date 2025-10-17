Uno Santa Fe | Ovación | Martín Demichelis

Martín Demichelis fue denunciado por una presunta estafa

El exentrenador de River Martín Demichelis habría estado como socio de una empresa que generó fideicomisos y que no le respondió a sus clientes

17 de octubre 2025 · 08:41hs
El exentrenador de River Martín Demichelis fue denunciado por un grupo de personas por una presunta estafa mediante una empresa constructora en la que habría estado involucrado como socio.

Según trascendió, la misma fue presentada por la abogada María Florencia Arieto, quien recibió los reclamos de la gente y decidió llevar el caso a la Justicia, y aseguró que la entidad “nunca entregó los departamentos y desaparecieron”.

Además, reveló que la empresa Faer Group “tiene entre sus socios Martín Demichelis y que el terreno donde debía ser construido el edificio es del padre de Evangelina Anderson (su ex pareja)”.

Durante el programa de este jueves en LAM, conducido por Ángel de Brito, el influencer Pedro “Pepe” Ochoa reveló que el ex defensor central “en 2018 se metió como socio en una empresa tras hacer una inversión. La misma empezó a generar fideicomisos y buscar espacios para levantar edificios, para así vender departamentos”.

Asimismo, haciendo énfasis en la denuncia, afirmó: “en uno de los que abrieron, lo vendieron entero. Nunca entregaron los departamentos, no hay respuestas y hasta día de hoy no hay oficinas físicas de la empresa. Además, el director está prófugo”.

Finalmente, concluyó: “Martín Demichelis es llevado a la justicia por presunto fraude. El terreno donde se iba a hacer todo es del padre de Evangelina Anderson”.

Por otro lado, la modelo, actriz y conductora argentina fue consultada por dicha acusación y su respuesta fue tajante. “No voy a hablar porque no tienen nada que ver conmigo ni mi familia. Hay que tener cuidado con las cosas que se dicen”, aclaró.

Y finalizó de manera contundente: “No se puede anunciar así a la gente. Que lo demuestren, es imposible. No se metan con mi papá ni nadie de mi familia. Que vengan a hablar así... Si no lo comprueban, puede haber problemas”.

