Martín Scuncio fue inexpugnable en La Rioja

Así, y a pesar de la enorme dificultad de ser el primero en salir al camino en cada tramo cronometrado, redondeó una impecable labor que lo llevaron a la tan esperada victoria que ahora le permite ser, decididamente, no sólo el líder del campeonato a continuidad sino que también, firme candidato al título de la divisional.

Para vencer, Scuncio necesitó de las victorias en seis especiales (una de ellas fue ¡empate! con Miguel Baldoni) de las diez que se disputaron en este Rally de La Rioja. Eso, sumado a la regularidad en los demás tramos que se llevaron a cabo le permitió obtener su segundo logro en el Rally Argentino, tanto de clase como en el clasificador general de una prueba.

“Muy feliz, muy contento, muy agradecido a todo el equipo. Un trabajo impecable, no me puedo quejar de nada, increíble la nave que me dan. Muy agradecido a Javiera (Román, su navegante) que cada carrera demuestra lo talentosa que es. Me la jugué en el primer tramo a hacer diferencia y salió. A partir de ahí era cuidar más que nada y salió bien la estrategia para el triunfo, que era muy importante para nosotros”, le relató a este medio el flamante vencedor Scuncio.

Detrás de Scuncio, y siguiéndole el ritmo durante todo el fin de semana concluyó Miguel Baldoni (Skoda) que también hizo lo suyo para pelearle el triunfo al vencedor, fue el primer líder de la carrera y ganó cuatro tramos cronometrados (uno fue empate) pero no le alcanzó y se tuvo que conformar con la segunda ubicación, arribando finalmente a 16,4 segundos del piloto de la escuadra chilena. Mientras tanto, Alejandro Cancio (Skoda) fue el tercero, aunque quedó a más de 1 minuto del ganador.

Por otro lado, vale destacar que los resultados finales arrojaron como triunfadores, en las demás divisionales, a: Hernán Kim (VW) en RC-MR; Martín Maisonnave (Peugeot) en RC4; Antonio Tallon Parisi (Ford) en RC3-Junior y a Fernando Daparte (Ford) en RC5.

La próxima fecha del Campeonato Argentino de Rally será del 23 al 25 de junio en Catamarca, por la quinta fecha de la temporada