Uno Santa Fe | Ovación | Martínez

Martínez tras la goleada de la Selección: "Feliz por el debut de varios chicos"

El delantero del Inter de Milán anotó un doblete en el triunfo 6-0 del combinado nacional ante Puerto Rico.

Ovación

Por Ovación

15 de octubre 2025 · 06:53hs
Martínez tras la goleada de la Selección: Feliz por el debut de varios chicos

El delantero de la Selección argentina Lautaro Martínez aseguró que se encuentra “feliz por el debut de varios chicos” en la goleada de este martes ante Puerto Rico por 6-0 en el marco de un amistoso internacional de cara al Mundial 2026.

José Manuel López, atacante del Palmeiras, disputó el duelo desde el arranque mientras que Facundo Cambeses (arquero de Racing), Lautaro Rivero (defensor central de River) y Anibal Moreno (volante del Verdao) sumaron sus primeros minutos con la camiseta albiceleste y buscarán seguir disputando partidos con la mirada puesta en la próxima Copa del Mundo.

“Estoy feliz porque pudieron debutar varios chicos y pudimos hacer varios goles. Físicamente me encuentro muy bien”, comenzó en declaraciones televisivas. Y añadió: “Hay un montón de chicos jóvenes que se van sumando al grupo. Lo importante es no relajarse y seguir trabajando al máximo”.

Por orto lado, el “Toro” se refirió al posible duelo entre el combinado nacional y España por la Finalissima, partido que enfrentaría a los campeones de la Copa América 2024 y Eurocopa 2024, respectivamente.

Debería haberse jugado uno o dos años atrás. Si se pone antes del mundial lo afrontaremos de la mejor manera porque es una final”, concluyó.

El partido de Lautaro Martínez ante Puerto Rico

Martínez ingresó a los 16 minutos del segundo tiempo y logró convertir un doblete en la goleada del conjunto comandado por Lionel Scaloni.

Por su parte, Alexis Mac Allister también firmó dos tantos (el primero y el tercero) y estuvo cerca de marcar un hat-trick. “Siempre es importante hacer goles”, aseguró el volante del Liverpool en declaraciones televisivas.

Quedan pocos partidos y queremos llegar de la mejor manera (al Mundial). Estos partidos sirven para agarrar ritmo y seguir conociéndonos. Me gusta hacer goles, pero intento hacer lo mejor para el equipo. A lo último intenté hacer tres, pero no se dio”, afirmó. Y continuó: “Ponernos esta camiseta es muy importante y seguimos el cariño de la gente a cada lugar a donde vamos”.

Martínez Selección Puerto Rico
Noticias relacionadas
instituto volvio a la victoria en vicente lopez en la liga nacional

Instituto volvió a la victoria en Vicente López en la Liga Nacional

quimsa volvio al triunfo frente a atenas en la liga nacional

Quimsa volvió al triunfo frente a Atenas en la Liga Nacional

rivadavia dio el golpe en el felix colombo en el oficial prefederal

Rivadavia dio el golpe en el Félix Colombo en el Oficial Prefederal

cuando y contra quien vuelve a jugar la seleccion argentina antes de fin de ano

Cuándo y contra quién vuelve a jugar la Selección Argentina antes de fin de año

Lo último

Ferro continúa por el buen camino en la Liga Nacional

Ferro continúa por el buen camino en la Liga Nacional

Instituto volvió a la victoria en Vicente López en la Liga Nacional

Instituto volvió a la victoria en Vicente López en la Liga Nacional

Miércoles con mucho calor en la ciudad de Santa Fe y algo de inestabilidad

Miércoles con mucho calor en la ciudad de Santa Fe y algo de inestabilidad

Último Momento
Ferro continúa por el buen camino en la Liga Nacional

Ferro continúa por el buen camino en la Liga Nacional

Instituto volvió a la victoria en Vicente López en la Liga Nacional

Instituto volvió a la victoria en Vicente López en la Liga Nacional

Miércoles con mucho calor en la ciudad de Santa Fe y algo de inestabilidad

Miércoles con mucho calor en la ciudad de Santa Fe y algo de inestabilidad

Quimsa volvió al triunfo frente a Atenas en la Liga Nacional

Quimsa volvió al triunfo frente a Atenas en la Liga Nacional

Rivadavia dio el golpe en el Félix Colombo en el Oficial Prefederal

Rivadavia dio el golpe en el Félix Colombo en el Oficial Prefederal

Ovación
Argentina se floreó en Miami ante Puerto Rico en otro amistoso rumbo al Mundial

Argentina se floreó en Miami ante Puerto Rico en otro amistoso rumbo al Mundial

Unión, clave en la carrera de Lucas Pratto: Fue una etapa muy buena para mí

Unión, clave en la carrera de Lucas Pratto: "Fue una etapa muy buena para mí"

En Unión toman nota: Quilmes sueña con el regreso de Claudio Corvalán

En Unión toman nota: Quilmes sueña con el regreso de Claudio Corvalán

La dirigencia de Unión reconoció al plantel femenino por el ascenso en un encuentro especial

La dirigencia de Unión reconoció al plantel femenino por el ascenso en un encuentro especial

Medrán: Cuando llegué pedí consenso político y total libertad para trabajar

Medrán: "Cuando llegué pedí consenso político y total libertad para trabajar"

Policiales
Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos