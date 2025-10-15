Martínez tras la goleada de la Selección: "Feliz por el debut de varios chicos"

El delantero del Inter de Milán anotó un doblete en el triunfo 6-0 del combinado nacional ante Puerto Rico.

El delantero de la Selección argentina Lautaro Martínez aseguró que se encuentra “ feliz por el debut de varios chicos ” en la goleada de este martes ante Puerto Rico por 6-0 en el marco de un amistoso internacional de cara al Mundial 2026 .

José Manuel López , atacante del Palmeiras, disputó el duelo desde el arranque mientras que Facundo Cambeses (arquero de Racing), Lautaro Rivero (defensor central de River) y Anibal Moreno (volante del Verdao) sumaron sus primeros minutos con la camiseta albiceleste y buscarán seguir disputando partidos con la mirada puesta en la próxima Copa del Mundo.

“Estoy feliz porque pudieron debutar varios chicos y pudimos hacer varios goles. Físicamente me encuentro muy bien”, comenzó en declaraciones televisivas. Y añadió: “Hay un montón de chicos jóvenes que se van sumando al grupo. Lo importante es no relajarse y seguir trabajando al máximo”.

Por orto lado, el “Toro” se refirió al posible duelo entre el combinado nacional y España por la Finalissima, partido que enfrentaría a los campeones de la Copa América 2024 y Eurocopa 2024, respectivamente.

“Debería haberse jugado uno o dos años atrás. Si se pone antes del mundial lo afrontaremos de la mejor manera porque es una final”, concluyó.

El partido de Lautaro Martínez ante Puerto Rico

Martínez ingresó a los 16 minutos del segundo tiempo y logró convertir un doblete en la goleada del conjunto comandado por Lionel Scaloni.

Por su parte, Alexis Mac Allister también firmó dos tantos (el primero y el tercero) y estuvo cerca de marcar un hat-trick. “Siempre es importante hacer goles”, aseguró el volante del Liverpool en declaraciones televisivas.

“Quedan pocos partidos y queremos llegar de la mejor manera (al Mundial). Estos partidos sirven para agarrar ritmo y seguir conociéndonos. Me gusta hacer goles, pero intento hacer lo mejor para el equipo. A lo último intenté hacer tres, pero no se dio”, afirmó. Y continuó: “Ponernos esta camiseta es muy importante y seguimos el cariño de la gente a cada lugar a donde vamos”.