Martínez tras la goleada de la Selección: "Feliz por el debut de varios chicos"

El delantero de la Selección argentina Lautaro Martínez aseguró que se encuentra “feliz por el debut de varios chicos” en la goleada de este martes ante Puerto Rico por 6-0 en el marco de un amistoso internacional de cara al Mundial 2026.
El delantero del Inter de Milán anotó un doblete en el triunfo 6-0 del combinado nacional ante Puerto Rico.
José Manuel López, atacante del Palmeiras, disputó el duelo desde el arranque mientras que Facundo Cambeses (arquero de Racing), Lautaro Rivero (defensor central de River) y Anibal Moreno (volante del Verdao) sumaron sus primeros minutos con la camiseta albiceleste y buscarán seguir disputando partidos con la mirada puesta en la próxima Copa del Mundo.
“Estoy feliz porque pudieron debutar varios chicos y pudimos hacer varios goles. Físicamente me encuentro muy bien”, comenzó en declaraciones televisivas. Y añadió: “Hay un montón de chicos jóvenes que se van sumando al grupo. Lo importante es no relajarse y seguir trabajando al máximo”.
Por orto lado, el “Toro” se refirió al posible duelo entre el combinado nacional y España por la Finalissima, partido que enfrentaría a los campeones de la Copa América 2024 y Eurocopa 2024, respectivamente.
“Debería haberse jugado uno o dos años atrás. Si se pone antes del mundial lo afrontaremos de la mejor manera porque es una final”, concluyó.
El partido de Lautaro Martínez ante Puerto Rico
Martínez ingresó a los 16 minutos del segundo tiempo y logró convertir un doblete en la goleada del conjunto comandado por Lionel Scaloni.
Por su parte, Alexis Mac Allister también firmó dos tantos (el primero y el tercero) y estuvo cerca de marcar un hat-trick. “Siempre es importante hacer goles”, aseguró el volante del Liverpool en declaraciones televisivas.
“Quedan pocos partidos y queremos llegar de la mejor manera (al Mundial). Estos partidos sirven para agarrar ritmo y seguir conociéndonos. Me gusta hacer goles, pero intento hacer lo mejor para el equipo. A lo último intenté hacer tres, pero no se dio”, afirmó. Y continuó: “Ponernos esta camiseta es muy importante y seguimos el cariño de la gente a cada lugar a donde vamos”.