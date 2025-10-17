Uno Santa Fe | Ovación | Daniil Medvedev

Medvedev le ganó a Marozsan y avanzó a semifinales en el ATP 250 de Almaty

El ruso Daniil Medvedev va por su primer título ATP en más de dos años y se metió en semifinales e

17 de octubre 2025 · 10:36hs
Daniil Medvedev se impuso en sets corridos ante el húngaro Fabian Marozsan.

Daniil Medvedev se impuso en sets corridos ante el húngaro Fabian Marozsan.

El tenista ruso Daniil Medvedev se impuso en sets corridos ante el húngaro Fabian Marozsan y se metió en las semifinales del ATP 250 de Almaty, donde va en busca de su primer título en más de dos años.

Medvedev se metió en semifinales

Medvedev, quien actualmente ocupa el puesto número 14 del ranking, se impuso por 7-5 y 6-2, luego de una hora y seis minutos de juego.

El ruso, que llegó a ser número 1 del mundo en el 2022, está cerrando el año en buena forma, ya que previamente había alcanzado las semifinales en el Masters 1000 de Shanghái y se está acercando al nivel que lo supo llevar a la cima del ranking.

Medvedev está a solo dos triunfos de su primer título en casi dos años y medio. La última vez que levantó un trofeo fue en el Masters 1000 de Roma 2023.

El rival de Medvedev en las semifinales será el australiano James Duckworth, quien es la gran sorpresa del torneo. El jugador oceánico viene de superar la clasificación, mientras que en el cuadro principal dejó en el camino al francés Ugo Blanchet, al canadiense Gabriel Diallo y al italiano Flavio Cobolli.

El otro jugador que ya sacó boleto para las semifinales fue el estadounidense Alex Michelsen, luego de su triunfo por 6-3, 3-6 y 6-2 sobre el japonés Shintaro Mochizuki. Su rival en la próxima instancia saldrá del ganador del cruce entre el alemán Jan-Lennard Struff y el francés Corentin Moutet.

Los resultados del día en el ATP 250 de Almaty

Daniil Medvedev (2°) a Fabian Marozsan: 7-5 y 6-2

James Duckworth a Flavio Cobolli (3°): 6-3 y 6-2

Alex Michelsen (6°) a Shintaro Mochizuki: 6-3, 3-6 y 6-2

Corentin Moutet (8°) – Jan-Lennard Struff

Daniil Medvedev ATP 250 semifinales
Franco Colapinto se presenta en la única práctica libre del GP de Estados Unidos

Franco Colapinto se presenta en la única práctica libre del GP de Estados Unidos

La Selección Argentina recuperó el segundo puesto del ranking FIFA desplazando a Francia al tercer lugar.

La Selección Argentina superó a Francia y volvió al segundo puesto del ranking FIFA

El DT de Liverpool Arne Slot salió a cruzar a Alexis Mac Allister.

El DT de Liverpool cruzó a Mac Allister tras sus dichos en la Selección Argentina

Unión sumó su primera victoria en la Liga Nacional superando a Racing de Chivilcoy.

Unión debutó como local con un triunfo ante Racing de Chivilcoy

