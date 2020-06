Menotti: "Soy más hincha de Colón que de Unión"

César Luis Menotti dialogó con Super Deportivo Radio en Radio Villa Trinidad y allí se refirió a Lionel Messi, a la salud de Carlos Bilardo. Pero también opinó sobre Diego Maradona y cuando lo consultaron por Colón y Unión, el Flaco mostró preferencias por el Sabalero, recordando al Gitano Juárez.

"Messi se sostiene desde la voluntad, porque tiene que tener la voluntad de seguir soñando con ser Messi, porque a veces se cansa de ser Messi, porque siempre pasa lo mismo: cuando hace 4 goles parece normal y cuando no hace un gol es porque esta grande. Entonces es bravo ¡Hay que ser Messi! En cambio, en la selección no se cansa de ser Messi, quizás en el fútbol se cansa de ser Messi, porque es muy difícil ser Messi todos los domingos. No es sencillo", aseguró.

Para luego agregar "Me imagino jugando a Messi en Newell´s y me da miedo, porque yo soy hincha de Rosario Central. A Central no va a ir seguro, por eso lo ideal sería que se retire en el Barcelona, je.Que Messi juegue un año en el fútbol argentino sería un placer y más para los jóvenes, porque Messi tiene un compromiso con la profesión".

De la salud de Carlos Bilardo expresó: "No tiene Coronavirus, pero me pone mal todo esto de Bilardo. Aparte yo conozco su familia, su mujer. En esto no tiene nada que ver el fútbol. Puedo tener una diferencia de estilo de vida con él, pero cuando pasan los años y le pasa esto que le esta sucediendo me duele mucho y le deseo lo mejor para él, aunque sea para seguir peleándolo a él, así nos seguimos peleando. Él es fuerte y ojalá pueda salir".

En cuanto al presente de Diego Maradona manifestó: "Me duele mucho esta versión de Diego y me han dolido mucho. Lo que pasa que las relaciones con Diego nunca fueron mías. La última relación que yo tuve de alguien cerca de Diego fue con Jorge Cysterpiller. No he hablado con Maradona desde hace 15 años".

Y siguió: "Sería muy lindo reencontrarme con Diego. Lo único que quiero es que este bien, porque me da mucho dolor ver a la gente que quiero no pasarla bien. Estas noticias últimas de Diego, me duelen. No sé quien les publica esas cosas. Le hacen mucho daño esas cosas a él".

Consultado por si simpatizaba con alguno de los equipos de Santa Fe, Menotti respondió: "Yo soy mas hincha de Colón que de Unión, por el Gitano Juárez y por la ascendencia que tuvo con algunos de sus dirigentes. De igual manera, cuando juega un equipo del interior quiero que ganen. Ahora cuando juegan entre ellos tengo una cierta simpatía por Colón".