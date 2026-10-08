Messi volvió a hablar tras su despedida de la Selección y dejó un mensaje que emocionó a todos

El capitán argentino volvió a expresarse después de su último partido con la Albiceleste y compartió una imagen junto a la camiseta nacional.

Lionel Messi volvió a expresarse en redes sociales después de ponerle punto final a su etapa con la Selección Argentina. Tras la emotiva despedida que tuvo lugar en el Monumental, el capitán compartió una nueva publicación con una imagen muy especial y un breve mensaje que resumió sus sensaciones después de más de dos décadas representando al equipo nacional.

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El mensaje de Messi después de su despedida

“Ya está todo dicho. Y ahora, está todo hecho. Y las únicas palabras que me salen del corazón son: gracias, Argentina”, escribió Messi en su nueva publicación.

El mensaje estuvo acompañado por una fotografía en la que el futbolista aparece sosteniendo la camiseta de la Selección. La imagen rápidamente llamó la atención por el recuerdo que genera: reproduce el gesto que protagonizó en 2017, cuando mostró su camiseta después de marcarle al Real Madrid durante su etapa en Barcelona.

La publicación llegó apenas un día después de la noche en la que Messi disputó su último encuentro con la Albiceleste en territorio argentino. Frente a Benín, el seleccionado se impuso 3-0 y el capitán pudo despedirse además con un nuevo gol.

El tanto llegó desde el punto penal, con una definición cruzada que significó el número 126 de su carrera con la Selección Argentina.

Un cierre cargado de recuerdos y emociones

La despedida de Messi comenzó a tomar forma desde el propio partido y se extendió más allá del campo de juego. Después del encuentro, el delantero había compartido otro mensaje en sus redes, en el que repasó parte de su recorrido con la camiseta argentina y calificó todo el camino como una experiencia increíble.

En aquella publicación también tuvo un recuerdo especial para Diego Maradona, una figura inevitable al repasar la historia de la Selección y el camino que Messi recorrió hasta convertirse en uno de los máximos referentes del fútbol argentino.

Ahora, con este nuevo “Gracias, Argentina”, Messi volvió a elegir pocas palabras para expresar un sentimiento mucho más amplio: el vínculo construido durante aproximadamente 21 años con la camiseta que vistió desde sus primeros pasos hasta convertirse en campeón del mundo.

Entre las numerosas respuestas que recibió, una de las más destacadas fue la de Cristiano Ronaldo. El portugués felicitó al argentino y resaltó una trayectoria que, según escribió, quedará para siempre en la historia del fútbol.