Michael Cheika aseguró tener mucha confianza en este equipo

El seleccionado argentino, Los Pumas, le ganó por 39 a 27 a Japón y consiguió avanzar a los cuartos de final del Mundial de Rugby 2023, como segundo del Grupo D. El encuentro se desarrolló en el Stade de la Beaujoire, en la ciudad de Nantes, en el oeste de Francia, ante miles de hinchas argentinos que ovacionaron los tries de Mateo Carreras (3), Santiago Chocobares y Emiliano Boffelli, quien agregó 3 conversiones y un penal; mientras que Nicolás Sánchez sumó un penal y una conversión más.

El head coach de Los Pumas expresó que "ante Gales debemos mejorar, es un partido por cuartos de final. A medida que avanzas tienes que mejorar. Una cosa que hicimos hoy es que anotamos algunos tries, tenemos algunos más en nuestro haber. Nuestra defensa no fue tan buena como lo ha sido anteriormente. En cierto modo cambiamos un try por otro”.

"Ahora que esta presión pasó, podemos ir por lo que viene. Los errores pasan. Hacen al partido. Volvimos y eso es bueno. Ahora empiezo a pensar en Gales. Ahora es knockout. Estoy contento, pero mañana ya empiezo a pensar en la semana próxima" destacó el coach oriundo de Australia.

image.png El tucumano Mateo Carreras fue elegido la figura del partido, y cosechó tres tries ante los japoneses.

En cuanto a esta etapa clave del torneo Cheika consideró que "lo que cambia ahora es la mentalidad. Si miras a la multitud que vino aquí hoy, tantos argentinos que han juntado sus ahorros y vienen para esta semana y la semana que viene…creo que los jugadores han sentido un poco de esa presión”.

Por su parte, el wing de Argentina y Man of the Match, Mateo Carreras, se expresó tras la victoria 39-27 sobre Japón, en el Stade de la Beaujoire de Nantes. Con 23 años, el wing formado en Los Tarcos de Tucumán consignó que “Quiero agradecer a todos los que vinieron. Argentina está en un momento que es difícil para poder viajar, por lo que les agradezco estar acá para alentarnos”. Sobre el premio como mejor jugador del partido consideró que "este es un premio para el equipo, no es un premio individual. Trabajamos muy duro en esta semana”.

El actual jugador del Newcastle Falcons aseveró la clasificación a cuartos que "vinimos a clasificar a los cuartos de final, hablamos antes de venir al Mundial que teníamos que trabajar duro. Estamos muy contentos por haber clasificado y ahora tenemos que seguir trabajando duro”. Finalmente, afirmó que "Somos el equipo que queremos ser. Ahora hay que seguir construyendo, tenemos mucho por mejorar y aprender. Seguimos aquí y hay que mirar hacia adelante”.