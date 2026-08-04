Tirante y Báez avanzaron a segunda ronda en el Masters 1000 de Montreal

Tirante sufrió ante el local Duncan Chan, mientras que Báez superó con autoridad al italiano Mattia Bellucci.

Los tenistas argentinos Thiago Tirante y Sebastián Báez avanzaron a la segunda ronda del Canadá Open en Montreal, aunque con recorridos diferentes; el platense sufrió ante el local Duncan Chan, mientras que Báez superó con autoridad al italiano Mattia Bellucci.

Tirante, que regresaba a los Masters 1000 tras una lesión que lo había obligado a retirarse antes de los cuartos de final de Bastad, debutó ante el número 606 del mundo.

El argentino quebró en el cuarto game y se llevó el primer set por 6-3, pese a varias inconsistencias y dificultades para sostener su saque.

En el segundo parcial, no aprovechó un break point y Chan tomó el control. Tirante bajó su porcentaje de primeros servicios, cometió dobles faltas y el canadiense sorprendió con un contundente 6-1.

En el tercero, Chan llegó a ponerse 4-2, pero la presión comenzó a afectarlo. Tirante recuperó el quiebre y llevó el partido al tiebreak, donde se impuso 7-3 para ganar 6-3, 1-6 y 7-6 (3).

Báez también sigue adelante en Montreal

Por su parte, Báez logró su primera victoria en el Masters canadiense. Tras un primer set equilibrado, quebró sobre el cierre por una doble falta de Bellucci y ganó 7-5.

En el segundo, aprovechó los errores del italiano, consiguió dos quiebres y, pese a necesitar dos oportunidades para cerrar, venció 6-3. En segunda ronda enfrentará a Zizou Bergs.