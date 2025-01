Mirá cómo se jugará el Torneo Federal A

Así se disputará el Federal A 2025

Fecha de inicio: 16 de marzo.

Ascensos directos: 2.

Descensos directos: 4.

Zonas: los clubes se agruparán por cercanía geográfica en cuatro zonas; habrá 2 de 10 equipos y 2 de 9 equipos.

Clasificación a la fase campeonato: del 1° al 5° de las zonas de 10 equipos; del 1° al 4° de las zonas de 9 equipos. Serán 18 clasificados en total.

Reválida: integrada por los 20 equipos que no avancen a la Zona Campeonato. Se dividirán en dos zonas de 10 clubes cada una.

Fase Campeonato

Los 18 clasificados se dividirán en dos zonas de 9 equipos cada una. Jugarán todos contra todos a una sola rueda. Avanzarán a la siguiente instancia los clubes que se ubiquen del 1° al 4° puesto de cada grupo. El resto pasará a jugar la Reválida.

Cuartos de final: 1° Zona A vs. 4° Zona B, 1° Zona B vs. 4° Zona A, 2° Zona A vs. 3° Zona B y 2° Zona B vs. 3° Zona A. Todavía no está definido si los cruces serán de ida y vuelta ni si habrá ventaja deportiva.

Semifinal: 1° mejor clasificado vs. 4° mejor clasificado, 2° mejor clasificado vs. 3° mejor clasificado. Todavía no está definido si los cruces serán de ida y vuelta ni si habrá ventaja deportiva.

Final: Se enfrentarán los dos clasificados de la semifinal a un solo partido y en cancha neutral. El ganador ascenderá a la Primera Nacional.

Fase Reválida: Integrada por 20 equipos divididos en 2 zonas de 10 cada una. Jugarán todos contra todos a un solo partido. Todavía no se definió cuántos clubes a la siguiente ronda en cada grupo. Hay que tener en cuenta, además, que se irán sumando a las distintas etapas de la reválida los equipos que queden eliminados de la fase campeonato.

La final por el segundo ascenso sería con partidos de ida y vuelta, con ventaja de localía para el equipo mejor posicionado.

Descensos: Se confeccionará una tabla general con la sumatoria de los puntos de la primera fase y de la primera etapa de la reválida. Los dos equipos de cada una de las zonas de la reválida con menor puntaje descenderán al Torneo Regional.