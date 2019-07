Mirá la agenda de los argentinos en los Juegos Panamericanos

La legión argentina continuará con sus actividades en un nuevo día de competencia en los Juegos Panamericanos.

Sobresale la Garra en su final por el oro ante Brasil, el debut del hockey masculino y semifinales de boxeo.

Gimnasia artística

15.30 - Final salto: Martina Dominici

17.00 - Final barras asimétricas: Martina Dominici y Abigail Magistrati

17.00 - Final anillas: Federico Molinari y Daniel Villafañe

Beach vóley

13.40 - Medalla de bronce: Nicolás Capogrosso y Julián Azaad vs. Canadá

15.30 - Medalla dorada: Ana Gallay y Fernanda Pereyra vs. Estados Unidos

Béisbol

17.05 - Segunda fecha del Grupo B masculino: Argentina vs. Colombia

Bowling

11.00: Lucas Legnani

Boxeo

A partir de las 15 - Semifinales: Ramón Quiroga vs. Rodrigo Marte (Dom) en 52kg, Leonela Sánchez vs. Yeni Arias (Col) en 54-57kg, Dayana Sánchez vs. Esmeralda Falcón (Mex) en 57kg

Canotaje velocidad

12.15 - Final K1 200m: Rubén Rézola

12.40 - Final K1 200m: Sabrina Ameghino

Esquí náutico

12.00 - Final Overall: Tobías Giorgis

18.00 - Final Wakeboard: Ulf Ditsch

Handball

22.30 - Final femenina: Argentina vs. Brasil

Hockey

12.00 - Primera fecha Grupo B masculino: Argentina vs. Chile

Pentatlón moderno

Relevos mixto: Pamela Zapa y Leandro Silva

11.00 - Ronda clasificación esgrima

14.30 - Natación

15.30 - Esgrima bonus round

16.45 - Equitación

18.15 - Laser run

Sóftbol

20.00 - Ronda preliminar masculina: Argentina vs. Perú

Levantamiento de pesas

14.00 - Soledad Santillán - 87kg

Squash

13.30 - Ronda preliminar grupo A: Etchechoury, Grasso y Falcione vs. Colombia

Surf

11.25 - Leandro Usuna en Open Surf

12.45 - Lucía Indurain en Open Surf

13.35 - Ornella Pellizzari en Open Surf

15.10 - Santiago Muñiz en Open Surf

17.40 - Mariano de Cabo en SUP Surf

18.45 - Lucía Cosoleto en SUP Surf

Tenis

No antes de las 13 - Segunda ronda: Guido Andreozzi vs. B. Newman (Bahamas)

No antes de las 19 - Primera ronda: Catalina Pella y Nadia Podoroska vs. Morales y Weedon (Guatemala)

No antes de las 21 - Primera ronda: Victoria Bosio y Francisco Cerúndolo vs. Iamachkine y Galdos (Perú)

No antes de las 21 - Segunda ronda: Guido Andreozzi y Facundo Bagnis vs. Newman y Roberts (Bahamas)

Tiro

11.00 - Trap: Fernando Borello y Fernando Vidal Sanz

11.00 - 50m Rifle tres posiciones: Martín Pasero y Alexis Eberhardt