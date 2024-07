Mirá qué dijo el VAR en el empate de Ecuador ante Argentina

LEER MÁS: Ecuador busca técnico después de ser eliminado por Argentina

Transcripción del audio del VAR:

VAR: "Okay, dame atrás, atrás, atrás. Okay, decisión de campo gol. Stop ahí, más para atrás, ahí. Ahí sale. Dale".

Árbitro: "Hay una posición lado, no sé si inter..."

VAR: "Dale, dale, sigue, sigue. Dame el punto de contacto, el punto de contacto. Ok, estoy evaluando. Dame un plano corto, no ahí. El punto de contacto para el offside, más atrás, ahí va, toca más atrás, más atrás, más adelante y ahora vamos a ver ahí y dame offside eh 16. Okay, vamos táctica ahora, la táctica. Dame a ver el impacto. No reanude, no reanude".

Árbitro: "Dale".

VAR: "Okay, dale con esta de acá. Dale. No, no, no, no, dame esta de acá. Dame esta de acá, vamos a evaluar el impacto, táctica. Eso no, la táctica del otro lado, la táctica. ¡Gon!".

Árbitro: "Okay, no, no, no, no, a ver el, la táctica de arriba del otro lado, esa misma. Dale, dale, eso. El...".

VAR: "Dame stop ahí. Sigue adelante, sigue adelante, sigue, vamos a ver los movimientos, eso. Sigue más atrás. Dale, él ve claramente el balón en todo momento, la distancia entre el jugador negro y el jugador olero, la baja de atrás del arco. Dame...".

Árbitro: "Exacto. Ahí va. Bueno, vamos a ver eso, dale ahí, dale suave, bien la reversa. Okay, bien, más atrás. Exacto. Dale, dale, dale adelante, hay que ver, dame la táctica otra vez. Dame la táctica, exacto. Él, él siempre ve el balón, el golero siempre en todo momento ve el balón y no le retrasa, no le retrasa la visual ni, ni, ni sus movimientos el golero. Ti en todo momento él ve claramente. La regla habla de, de que le afecte claramente los movimientos, también más para atrás, más para atrás, ahí va. Dale, dale, dale, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Él siempre tiene la opción de ir al, al...".

Árbitro: "Dale. Exacto, exacto, exacto. Gol confirmado".

VAR: "Mato. La consideración que usamos, al igual que ustedes en campo, es que el golero no en ningún momento se ve afectado claramente en la visual ni el delantero le impide los movimientos".