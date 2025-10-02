Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Miralo en vivo: Unión enfrenta a Flamengo por las semifinales del Torneio Abertura

Este jueves desde las 17 Unión enfrentará al poderoso Flamengo que dirige Sergio Hernández, buscando acceder a la final del Torneio Abertura NBB CAIXA

Ovación

Por Ovación

2 de octubre 2025 · 12:13hs
Unión se enfrenta este jueves a las 17 ante Flamengo.

Unión se enfrentará este jueves desde las 17 ante Flamengo por una de las semifinales del Torneio Abertura NBB CAIXA que se disputa en Brasilia. El partido cuenta con transmisión en vivo de Metrópolis vía YouTube.

Embed - TORNEIO ABERTURA NBB - FLAMENGO x CLUB ATLÉTICO UNIÓN - AO VIVO E COM IMAGENS - 02.10.25

Unión se mide ante Flamengo

El Tatengue dirigido por Maximiliano Seigorman viene de ganar sus dos partidos de la fase de grupos: 81 a 85 ante UNIFACISA y 75 a 64 ante Brusque. Con esos resultados, finalizó primero en el grupo C. La otra semifinal del torneo preparatorio se disputa entre KTO Minas X CAIXA y Brasília Basquete, el local.

Unión debutará en el torneo doméstico, con objetivos de ingresar nuevamente a playoffs, el 11 de octubre a las 21.30 ante La Unión de Formosa como visitante en el Cincuentenario.

Su primer juego como local en el estadio Ángel P. Malvicino lo tendrá recién el 16 de octubre cuando reciba desde las 21 a Racing Club Chivilcoy.

Unión Flamengo Brasilia
