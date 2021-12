Molinas: "Fuimos un equipo sólido y conformamos un buen grupo"

Molinas.jpg Molinas expresó que el equipo fue muy sólido, y que lo importante es que se conformó un buen grupo con los jugadores.

El campeón de la Copa de Oro fue justamente Buenos Aires, que derrotó a Tucumán por 26 a 14. La Copa de Plata la ganó Entre Ríos A ante San Juan 19 a 7 y la de Bronce fue para Cuyo, 26 a 12 ante Mar del Plata. Un dato, no menor, es que si bien fue Salta el que logró vencer a Alto Valle 17 a 12, lo cierto es que el año que viene, Los Mayuatos no jugarán en el sector principal, ya que la Unión Argentina de Rugby, había anunciado previamente que no habría ascensos ni descensos en este 2021.

"Creo que el balance de lo que fue nuestra participación en el Seven de la República es totalmente positivo, quedamos entre los tres mejores equipos de seven del país, y eso creo que es muy importante. Fue totalmente positivo, y demostramos que estuvimos a la altura de las circunstancias" señaló Alejandro Molinas (h) a UNO Santa Fe.

El subcapitán del seleccionado de juego reducido de Santa Fe manifestó que "arrancamos medio mal, porque perdimos con Santiago, creo que se debió a que no tuvimos nada de preparación, solamente algunas prácticas, pero con el correr de los partidos nos fuimos conociendo y entendiendo un poco, y terminamos jugando un muy lindo seven".

El medio scrum formado en CRAI expresó que "lo que me gustó mucho del equipo es que no dependíamos, a diferencia de lo que sucedía en años anteriores, de individualidades, sino que fuimos como un equipo sólido, y el que entraba desde el banco, como suplente aportaba lo mismo, sin perder nada de calidad y nivel del grupo, y eso considero que estuvo muy bueno".

En el mismo sentido agregó que "conformamos un buen grupo, nos convertimos en un buen equipo, y creo que el resultado fue el reflejo de todo eso. Ganamos dos partidos duros, muy importantes, primero con Uruguay, y luego a Rosario, con quien nos conocemos mucho. Con los uruguayos, el sábado a la tardecita, empezamos a jugar a lo que queríamos".

Molinas.jpg El back formado en el CRAI destacó el tercer puesto conseguido por el combinado santafesino en el Seven de la República.

"En los dos primeros partidos, a pesar de haberle ganado a Sur, no pudimos jugar muy bien, pero con Uruguay levantamos el nivel y lo ganamos, y lo consolidamos en el partido con Rosario. Demostramos que no solamente fue el partido con los uruguayos, sino que era el juego que queríamos plasmar en el campo de juego, y los pudimos demostrar, en esos dos partidos, ante dos rivales que fueron muy duros" resaltó el back del combinado santafesino de juego reducido.

También explicó que "con Buenos Aires fue un partido aparte, incluso después fueron los campeones. Para jugar con URBA, nos teníamos mucha fe, pero no tuvimos la pelota, y eso nos influyó mucho, ya que sin posesión es muy complicado jugar en el seven, y poder ganar. Además, Buenos Aires tenía un muy buen plantel, y muchos de renombre, osea que era un partido muy difícil, en el que cada error que cometíamos, terminábamos con try en contra".

Por último, se refirió al plantel de Santa Fe, y dijo que "conformamos un grupo que éramos en su gran mayoría chicos, todos con menos de 27 años, con varios chicos, que hicieron sus primeras armas en un seven y en un seleccionado. Creo que Lea Rivero y Gonzalo Galán son los jugadores más grandes del plantel, y luego, éramos todos chicos, uno con más o menos experiencia en el seven, pero creo que eso estuvo muy bueno, porque se pudo formar un lindo grupo con todos los chicos".