El profesional, de 44 años, pretende un acercamiento de las hermanas del '10' -a quienes representa legalmente- con las hijas e hijos del notable futbolista fallecido en noviembre de 2020, en el marco de una relación tormentosa que en los últimos años abundó en demandas, reclamos, cartas documento y prohibiciones.

"Quiero unir a la familia como una muestra de agradecimiento a todo lo que mi amigo me dio", remarcó el abogado.

Morla consideró que ya no existe discusión en cuanto a la titularidad de la marca: "Ocho juzgados distintos ratificaron la legitimidad de Sattvica SA", dijo el letrado.

El profesional se refirió así a la empresa creada para continuar manejando la explotación de derechos e imágenes del otrora crack de Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Nápoli, Sevilla y Newell's, entre otros clubes.

"Decidí dejar la marca en manos de las hermanas. Rita Mabel es la presidenta de Sattvica. Son ellas quienes firman los contratos y deciden hacia dónde va la marca" aclaró.

La intención del letrado que vivió cerca del '10' durante sus últimos años es que la marca "pueda trascender la leyenda" de Diego y exhibir "su cara más solidaria".

"Las hermanas tienen centenares de fotos íntimas, videos, material que nunca se vio. Por qué la gente tiene que ver las peleas y los desencuentros del mundo Maradona?", inquirió Morla.

El abogado está siendo investigado por la Justicia como parte de una causa caratulada como "Morla, Matías Edgardo y otros, sobre reducción a servidumbre, circunvención de incapaces, desobediencia y falsificación o adulteración ideológica de documentos" que tramita en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 15 de La Plata, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield.

En el expediente, los hijos herederos del excapitán del seleccionado argentino campeón del mundo en México '86 actúan como particulares damnificados.

La causa se inició en el ámbito de la justicia platense porque los hechos denunciados ocurrieron cuando Maradona vivía en el country Campos de Roca de la localidad de Brandsen, jurisdicción de ese departamento judicial.

"Todos dijimos cosas contraproducentes, pero hoy quiero cuidar el legado de mi amigo. Y estoy dispuesto, junto a las hermanas, a transitar este tiempo en paz y buscando la mejor manera de mostrarle al mundo el Diego que nosotros conocimos, el de las obras benéficas", reflexionó.

Morla estimó que la dirigencia política argentina también debería "ponerse las pilas" para proteger el legado del '10', porque -a su juicio- "hay tres o cuatro puntos que no deben discutirse".

El abogado puntualizó -en ese sentido- como acciones a continuar resaltando "las obras de caridad que hacía Diego (Maradona); los homenajes de FIFA y todo lo que responda a la figura de Maradona trasladado en el tiempo", consideró.

A poco más de dos años y tres meses de la muerte del ídolo del pueblo futbolero argentino, Morla ejerció un sesgo autocrítico y apuntó: "Diego no me perdonaría jamás que no hubiera cuidado su legado"

"Hay que impedir que el público olvide el legado de Diego (Maradona). Sé que hay muchos que trabajan para desprestigiar su figura", dijo

Morla evitó ingresar en comparaciones respecto de si la última Copa del Mundo alcanzada por el seleccionado argentino en Qatar 2022 le permite a Lionel Messi igualar la dimensión que logró el ídolo nacido en Villa Fiorito el 30 de octubre de 1960.

"Creo que se trata de dos ídolos distintos, dos líderes diferentes. Hay gente que pone a Diego y a (Lionel) Messi a la misma altura. Hay otros que no, que creen que uno es mejor que otro", espetó.

"Lo que no puede pasar es que Diego Maradona caiga en el olvido por estas peleas absurdas" insistió Morla.