Francia se llevó un merecido triunfo ante los All Blacks por 27 a 13.

El Stade de France de París tuvo el privilegio de ser la sede de la apertura del Mundial de Rugby 2023. El duelo entre Francia y Nueva Zelanda quedó en manos de les Blues por 27 a 13 en un cotejo que fue arbitrado por el sudafricano Jaco Peyper y ante unas 80.000 personas. En la segunda fecha, los dueños de casa jugarán el jueves 14 de septiembre a las 16 frente a Uruguay, y en el caso de los All Blacks lo harán ante Namibia el viernes 15 a partir de las 16. Con este resultado, Francia manda en el grupo A con 4 puntos.

Tras haberse desarrollado la ceremonia inaugural en el Stade de France antes del primer partido del torneo entre Francia y Nueva Zelanda, se jugó un primer tiempo en el que se notaron mucho las tensiones. Ambos estuvieron nerviosos y por momentos perdidos más allá que los hombres de negro se fueron al descanso ganando por un ajustado 9 a 8. Los problemas para Nueva Zelanda comenzaron a poco de comenzar el partido, ya que el capitán Sam Cane se lesionó y no fue de la partida ante el elenco galo y su lugar fue ocupado por Tupou Vaa’i.

La primera parte tuvo poco para destacar, ya que se pudo observar poco control de pelota, y cuando la tuvieron en su poder aparecieron las imprecisiones. Fueron cuarenta minutos sin volumen de juego. Sobe el final los All Blacks manejaron un movimiento de varias fases, pero lo perdieron. El partido fue parejo, con pocas virtudes y muchos errores. El primer movimiento del partido de los backs de Nueva Zelanda fue lo más destacado. Fue a partir de un kick de Beauden Barrett que logró apoyar Mark Telea en la punta izquierda.

rugby world cup francia nz y ceremonia inaugural 2.jpg El seleccionado de Francia dio el golpe contra los All Blacks y es candidato en el comienzo del Mundial.

En el segundo tiempo, arrancó con todo Nueva Zelanda, ya que Telea marcó un try y pasó al frente del marcador 13 a 9. Pisando los quince minutos, la pelota le llegó a Damián Penaud, un gran definidor que le permitió marcar un ensayo a Francia que sumado a la conversión de Ramos les permitió a los anfitriones pasar a ganar 16 a 13. A los veinte minutos el partido fue parado por el árbitro sudafricano para que los jugadores se puedan refrescar producto del calor.

Si bien estaba lejos de estar definido, Francia continuaba sumando de a tres, y por eso logró extender el marcador 19 a 13 por un kick de Ramos. Los kicks de Thomas Ramo fueron importantes, y por eso no extrañó otro penal sumado a siete minutos del final. La alegría y tranquilidad llegó a los 37 minutos a partir de un try del ingresado Melvyn Jaminet. Sin dudas Thomas Ramos fue la gran figura del encuentro jugado en el Stade de France.

rugby world cup francia nz y ceremonia inaugural 3.jpg Con un vibrante y emotivo show en la previa al cotejo inaugural, se puso en marcha la Copa del Mundo.

Debutan Italia, Australia e Irlanda

Después del muy esperado partido inaugural en el Stade de France entre la anfitriona Francia y el tres veces campeón Nueva Zelanda, la acción de la Copa Mundial de Rugby cambia de Saint-Denis a la ciudad oriental de Saint-Étienne, donde Italia y Namibia se enfrentan por segunda vez en tantos torneos.

En la escuadra italiana, como titular estará el argentino Juan Ignacio Brex, centro surgido de San Cirano. mientras que el otro será el marplatense Iván Nemer que ocupará un lugar en el banco de suplentes.

Italia formará con: Lorenzo Cannone, Michele Lamaro (capitán) y Sebastián Negri; Federico Ruzza y Dino Lamb; Simone Ferrari, Giacomo Nicotera y Danilo Fischetti; Stephen Varney y Pablo Garbisi; Ange Capuozzo, Juan Ignacio Brex, Luca Morisi, Montanna Ioane y Tommaso Allan. Los suplentes serán: Hame Faiva, Ivan Nemer, Marco Riccioni, David Sisi, Manuel Zuliani, Martin Page-Relo, Paolo Odogwu, Pierre Bruno.

rugby world cup francia nz y ceremonia inaugural 4.jpg Los All Blacks realizaron su tradicional danza previa al partido inaugural ante Francia en el Stade de France.

Irlanda, que llegó a la Copa Mundial como la nación número uno del mundo, abrirá su cuenta del Grupo B contra Rumania, un equipo que regresa al evento principal después de perderse la clasificación hace cuatro años. Será a partir de las 10.30, en el Stade de Bordeaux con el arbitraje del georgiano Nika Amashukeli.

Los irlandeses cuentan con un récord de victorias perfecto contra sus oponentes de Europa del Este, apodados The Oaks, con nueve victorias en nueve salidas que se remontan a 1986, incluidas tres en pasadas Copas Mundiales de Rugby. El equipo de Andy Farrell querrá llegar a cuatro de cuatro, ya que buscan tener un buen comienzo en un grupo muy difícil.

Los equipos noveno y 11º del mundo, Australia y Georgia, inician el Grupo C en la Copa Mundial, ya que la acción retorna al Stade de France menos de 24 horas después del primer partido del torneo entre Francia y Nueva Zelanda. El partido se pondrá en marcha a las 13, y contará con el arbitraje del británico Luke Pearce.

Síntesis

Francia 27- Nueva Zelanda 13

Francia: Reda Wardi, Julien Marchand y Uini Atonio; Cameron Woki y Thibaud Flament; Francois Cros, Charles Ollivon y Gregory Alldritt y Antoine Dupont (capitán) y Matthieu Jalibert; Gabin Villiere, Yoram Moefana, Gaël Fickou, Damian Penaud y Thomas Ramos. Entrenador: Fabien Galthié. Luego ingresaron: Peato Mauvaka, Jean-Baptiste Gros, Dorian Aldegheri, Romain Taofifenua, Paul Boudehent, Maxime Lucu, Arthur Vincent, y Melvyn Jaminet.

Nueva Zelanda: Ethan de Groot, Codie Taylor y Nepo Laulala; Samuel Whitelock y Scott Barrett; Tupou Vaa’i, Dalton Papali'i y Ardie Savea (capitán); Aaron Smith y Richie Mo'unga; Mark Telea, Anton Lienert-Brown, Rieko Ioane, Will Jordan y Beauden Barrett. Entrenador: Ian Foster. Luego ingresaron: Samisoni Taukei'aho, Ofa Tu'ungafasi, Fletcher Newell, Brodie Retallick, Luke Jacobson, Finlay Christie, David Havili, Leicester Fainga'Anuku.

Primer tiempo: 1´ try Mark Telea (AB); 4, 19 y 28', penales de Thomas Ramos (F), y 25' penal de Richie Mo'unga (AB).

Segundo tiempo: 2' try Mark Talea (AB); 14' try de Damián Penaud, conversión de Ramos (F); 24' penal de Ramos (F), 33´ penal Thomas Ramos (F), 37´ try de Melvyn Jaminet.

Tarjeta amarilla: Will Jordan (NZ),

Cancha: Stade Francais (París)

Referee: Jaco Peyper (Sudáfrica)

- Agenda del Mundial de Rugby Francia 2023

* Sábado 9 de septiembre:

8- Italia vs. Namibia (Grupo A)

10.30- Irlanda vs. Rumania (Grupo B)

13- Australia vs. Georgia (Grupo C)

16- Inglaterra vs. Argentina (Grupo D)

* Domingo 10 de septiembre

8- Japón vs. Chile (Grupo D)

12.45- Sudáfrica vs. Escocia (Grupo B)

16- Gales vs. Fiji (Grupo C)