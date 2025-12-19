Nacho Fernández se convertirá en refuerzo de Gimnasia

Nacho Fernández concretó su vuelta a Gimnasia La Plata. El hijo pródigo del Lobo aceptó el nuevo ofrecimiento por parte del club y está de regreso en el club donde dio sus primeros pasos como profesional tras casi 10 años de su partida.

El volante creativo de 35 años aceptó la tercer propuesta presentada por parte del Lobo, la cual si bien no se acercaba a sus pretensiones optó por tomar la misma por su deseo de volver a vestir la casaca del club de sus amores.

Se espera que el multicampeón con River firme un contrato por un año con opción a ampliar el mismo por uno más, un contrato que firmará este lunes por la mañana dado que se encuentra fuera del país y recién estará de regreso este domingo. La vuelta de Fernández será con el aliciente de que volverá a vestir el número 8 que portó durante su gran primer ciclo en el club, dorsal próximo a quedar vacante debido a la inminente partida de Bautista Merlini, que no renovará su contrato.

A mediados de 2024 había trascendido la posibilidad de que regresara, pero finalmente eso no se dio. Ahora, cerca del final de su carrera, Gimnasia finalmente logra concretar la vuelta de Nacho, hijo de la casa que no solo es muy querido por haber surgido del club, sino que marcó goles claves en la B Nacional 2012/13, ascendió a Primera en aquella temporada y a la siguiente logró la permanencia.

En total, disputó 93 encuentros y marcó 15 goles. Un regreso que parecía en duda por la aparición de Argentinos Juniors, cuyo Cuerpo Técnico se pusieron en contacto con el jugador para intentar convencerle de un posible desembarco a La Paternal.

Ya con la confirmación del ex-Atlético Mineiro y Temperley, se espera que en el Bosque avance en la operación para lograr el retorno de otro ex-River que también supo vestir la casaca del Lobo: Milton Casco, quien también salió de las divisiones inferiores del club y jugó de manera profesional en la institución entre 2009 y 2012.