Nadal enfatizó que "no hay vuelta atrás" en su decisión de retirarse del tenis

Su anuncio convulsionó el mundo del tenis en el que Nadal estuvo en lo más alto durante 17 años y, sobre esta despedida, el español declaró: "Aunque lo tengas asumido, el día que lo anuncias, que grabas el video... Son muchos años y ha sido una parte importante de mi vida, toda la que recuerdo. Así que es normal. Es un cambio y también, no nos engañemos, a mí el tenis me ha dado alegría, felicidad, momentos muy emocionantes. Y, cuando se acaba, se acaba y no vuelve".

"Es lógico que, a la hora de comunicarlo, por muy interiorizado que lo tengas, te des cuenta realmente de que ya no hay vuelta atrás, que es lo que hay. Pero bueno, lo grabé una semana antes de que saliese y se tenía que hacer" agregó el oriundo de Mallorca.

Además, Nadal afirmó que uno de los motivos principales de su retiro fue la gran cantidad de lesiones que atravesó: "Al final es obvio que me he perdido más que todos mis rivales, en cuanto a opciones de ganar Grand Slams, pero la realidad es que me ha pasado eso. Yo no soy nunca de pensar ‘si hubiera hecho’ o ‘si no hubiera tenido’. Ha sido así y, con ello, he tenido una carrera que jamás hubiera imaginado y estoy más que alegre".