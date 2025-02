Napoli explicó las razones por las que no pudo sumar a Garnacho

“Hicimos una oferta importante por Garnacho y estuvimos cerca, lo queríamos mucho”, señaló Manna, aunque reconoció que no pudieron cumplir con las expectativas salariales del jugador.

“Él quería estar satisfecho económicamente y su pedido fue algo que en este momento no podíamos hacer. No quisimos hacerlo y tampoco me pareció correcto cuando hay un salario medio en el vestuario. No hubiera sido justo con los demás jugadores”, dijo Manna en nota con Here We Go.

Por otro lado, Ruben Amorim, entrenador del Manchester United, fue quien terminó de confirmar la permanencia del atacante en el club inglés, Aunque Garnacho estuvo en la lista de posibles salidas por los problemas financieros del United, ni Napoli ni Chelsea pudieron igualar la cifra que pedían los “Diablos Rojos”, que rondaba los 70 millones de dólares.

“Quiero conmigo a jugadores como Kobbie y Garnacho”, afirmó Amorim, destacando la importancia del argentino en su proyecto y el rol clave que quiere darle a los jóvenes de la academia.

Mientras tanto, el propio Garnacho dejó pistas sobre su futuro en sus redes sociales, donde dio a entender que su presente y su compromiso siguen estando con el Manchester United. Con 23 goles en 122 partidos, el joven argentino sigue siendo una de las grandes promesas del equipo y tendrá la oportunidad de seguir demostrando su talento en la Premier League.