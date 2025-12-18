Nery Pumpido analiza el crecimiento económico de CONMEBOL, el valor de la Copa Libertadores y Sudamericana

Nery Pumpido destacó el nuevo escenario financiero de la CONMEBOL, el reparto de ingresos en Libertadores y Sudamericana, y anticipó más competencias para 2026.

El ex arquero campeón del mundo y actual Secretario General Adjunto de Fútbol y Director de Desarrollo de CONMEBOL, Nery Pumpido , trazó un análisis profundo sobre la evolución económica del fútbol sudamericano , remarcando un cambio de paradigma en la gestión, el reparto de recursos y el posicionamiento de torneos como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana a nivel global.

Pumpido explicó que la CONMEBOL inició una etapa de reconstrucción tras años de decisiones erróneas que ampliaron la brecha con Europa. “Entendimos que no debíamos copiar modelos que no nos representaban ”, sostuvo, y agregó que Sudamérica volvió a apostar por su identidad futbolística, potenciando talentos propios y fortaleciendo la estructura de sus competencias.

En ese camino, destacó que actualmente el 95% de los ingresos generados por la Libertadores y la Sudamericana queda en manos de los clubes, una política que se consolidó durante la gestión de Alejandro Domínguez y que cambió de manera sustancial el escenario financiero de las instituciones.

Premios millonarios y objetivos deportivos claros

Según detalló el dirigente, solo por participar en la Copa Libertadores un club recibe 3 millones de dólares, mientras que en la Copa Sudamericana el ingreso inicial es de 1 millón. “Debería ser el objetivo de todos los clubes competir internacionalmente”, remarcó, subrayando la importancia de planificar con ambición deportiva.

Además, puntualizó que el campeón de la Libertadores percibe 24 millones de dólares, cifra que puede escalar hasta cerca de 50 millones si se suma la clasificación al Mundial de Clubes y la disputa de la Recopa Sudamericana, ubicando al certamen entre los más valiosos del mundo.

Más competencias CONMEBOL y fuerte impacto en las sedes

Pumpido anticipó que 2026 será un año de transición, pero que el ciclo 2027-2030 traerá premios aún mayores y una inversión sostenida en desarrollo. En ese contexto, confirmó que CONMEBOL organizará más de 30 eventos entre competencia y formación durante 2026, con la intención de llevar algunos a Santa Fe.

Como ejemplo del impacto económico, recordó que la final de la Copa Libertadores en Perú generó más de 70 millones de dólares, mientras que la definición de la Sudamericana superó los 40 millones, movilizando a más de 3.000 trabajadores en cada ciudad sede. El mensaje final fue contundente: las oportunidades existen, los recursos están disponibles y las competencias crecen, pero solo quienes tengan proyectos sólidos, mentalidad competitiva y ambición real podrán aprovechar este nuevo escenario del fútbol sudamericano.