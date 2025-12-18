Uno Santa Fe | Ovación | Nery Pumpido

Nery Pumpido analiza el crecimiento económico de CONMEBOL, el valor de la Copa Libertadores y Sudamericana

Nery Pumpido destacó el nuevo escenario financiero de la CONMEBOL, el reparto de ingresos en Libertadores y Sudamericana, y anticipó más competencias para 2026.

Ovación

Por Ovación

18 de diciembre 2025 · 17:06hs
Nery Pumpido analiza el crecimiento económico de CONMEBOL, el valor de la Copa Libertadores y Sudamericana

El ex arquero campeón del mundo y actual Secretario General Adjunto de Fútbol y Director de Desarrollo de CONMEBOL, Nery Pumpido, trazó un análisis profundo sobre la evolución económica del fútbol sudamericano, remarcando un cambio de paradigma en la gestión, el reparto de recursos y el posicionamiento de torneos como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana a nivel global.

Un nuevo modelo económico en el fútbol sudamericano

Pumpido explicó que la CONMEBOL inició una etapa de reconstrucción tras años de decisiones erróneas que ampliaron la brecha con Europa. “Entendimos que no debíamos copiar modelos que no nos representaban”, sostuvo, y agregó que Sudamérica volvió a apostar por su identidad futbolística, potenciando talentos propios y fortaleciendo la estructura de sus competencias.

En ese camino, destacó que actualmente el 95% de los ingresos generados por la Libertadores y la Sudamericana queda en manos de los clubes, una política que se consolidó durante la gestión de Alejandro Domínguez y que cambió de manera sustancial el escenario financiero de las instituciones.

LEER MÁS: Gamba: "Fui muy feliz en Unión y por eso a uno le duele irse"

Premios millonarios y objetivos deportivos claros

Según detalló el dirigente, solo por participar en la Copa Libertadores un club recibe 3 millones de dólares, mientras que en la Copa Sudamericana el ingreso inicial es de 1 millón. “Debería ser el objetivo de todos los clubes competir internacionalmente”, remarcó, subrayando la importancia de planificar con ambición deportiva.

Además, puntualizó que el campeón de la Libertadores percibe 24 millones de dólares, cifra que puede escalar hasta cerca de 50 millones si se suma la clasificación al Mundial de Clubes y la disputa de la Recopa Sudamericana, ubicando al certamen entre los más valiosos del mundo.

LEER MÁS: Belgrano aún no comprará a Cardozo y Unión deberá esperar para saber si obtendrá un rédito

Más competencias CONMEBOL y fuerte impacto en las sedes

Pumpido anticipó que 2026 será un año de transición, pero que el ciclo 2027-2030 traerá premios aún mayores y una inversión sostenida en desarrollo. En ese contexto, confirmó que CONMEBOL organizará más de 30 eventos entre competencia y formación durante 2026, con la intención de llevar algunos a Santa Fe.

Como ejemplo del impacto económico, recordó que la final de la Copa Libertadores en Perú generó más de 70 millones de dólares, mientras que la definición de la Sudamericana superó los 40 millones, movilizando a más de 3.000 trabajadores en cada ciudad sede. El mensaje final fue contundente: las oportunidades existen, los recursos están disponibles y las competencias crecen, pero solo quienes tengan proyectos sólidos, mentalidad competitiva y ambición real podrán aprovechar este nuevo escenario del fútbol sudamericano.

Nery Pumpido Conmebol Copa Libertadores Sudamericana
Noticias relacionadas
belloso defendio el proyecto de rosario central y aviso: vamos a ganar enemigos

Belloso defendió el proyecto de Rosario Central y avisó: "Vamos a ganar enemigos"

argentinos espera al ganador entre barcelona y liga de quito en la fase 2 de la libertadores

Argentinos espera al ganador entre Barcelona y Liga de Quito en la Fase 2 de la Libertadores

el concejo municipal reconocera a varios protagonistas de la asb

El Concejo Municipal reconocerá a varios protagonistas de la ASB

papu gomez: quiero volver a disfrutar del futbol tras cumplir la sancion por dopaje

Papu Gómez: "Quiero volver a disfrutar del fútbol" tras cumplir la sanción por dopaje

Lo último

Conmoción en Laguna Paiva: hallaron a un hombre muerto, colgado y maniatado con precintos en pies y manos

Conmoción en Laguna Paiva: hallaron a un hombre muerto, colgado y maniatado con precintos en pies y manos

En Córdoba informan que Colón estaría tras los pasos de otro lateral izquierdo

En Córdoba informan que Colón estaría tras los pasos de otro lateral izquierdo

Boca se aprovecha de la crisis de San Lorenzo y busca sacarle una figura

Boca se aprovecha de la crisis de San Lorenzo y busca sacarle una figura

Último Momento
Conmoción en Laguna Paiva: hallaron a un hombre muerto, colgado y maniatado con precintos en pies y manos

Conmoción en Laguna Paiva: hallaron a un hombre muerto, colgado y maniatado con precintos en pies y manos

En Córdoba informan que Colón estaría tras los pasos de otro lateral izquierdo

En Córdoba informan que Colón estaría tras los pasos de otro lateral izquierdo

Boca se aprovecha de la crisis de San Lorenzo y busca sacarle una figura

Boca se aprovecha de la crisis de San Lorenzo y busca sacarle una figura

Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Atento, Argentina: Jordania perdió la final de la Copa Árabe ante Marruecos

Atento, Argentina: Jordania perdió la final de la Copa Árabe ante Marruecos

Ovación
Ezequiel Medrán traza el rumbo de Colón en el mercado de pases rumbo a la Primera Nacional 2026

Ezequiel Medrán traza el rumbo de Colón en el mercado de pases rumbo a la Primera Nacional 2026

En Córdoba informan que Colón estaría tras los pasos de otro lateral izquierdo

En Córdoba informan que Colón estaría tras los pasos de otro lateral izquierdo

Colón le hace a Godoy un contrato de productividad y con cláusulas por incumplimiento

Colón le hace a Godoy un contrato de productividad y con cláusulas por incumplimiento

Paulo Poccia: El ascenso del fútbol femenino de Unión es un punto de partida, no de llegada

Paulo Poccia: "El ascenso del fútbol femenino de Unión es un punto de partida, no de llegada"

Colón logró un acuerdo e Ignacio Antonio llegará la semana próxima para ser refuerzo

Colón logró un acuerdo e Ignacio Antonio llegará la semana próxima para ser refuerzo

Policiales
Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio