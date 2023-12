Náutico El Quillá homenajeó a la Leona Stefanía Antoniazzi

El homenaje y reconocimiento a Stefanía Antoniazzi contó con la presencia del intendente Juan Pablo Poletti; el subsecretario de deportes municipal, profesor Carlos Marzo; el presidente de El Quillá, Enrique Serrao; el presidente de la subcomisión de hockey, Adrián Jury; el coordinador de deportes, Cacho Roteta; el capitán del club, Miguel Minella y el coordinador del hockey, conocedor como pocos de la Leona, Edgardo Fernández, como así también capitanes de las diferentes divisiones del Tiburón, y familiares de Stefi.

Antoniazzi2.jpg La Leona santafesina contó sus experiencias por lo vivido con el seleccionado nacional de hockey femenino. UNO Santa Fe

Una experiencia inolvidable

"La verdad es que es muy lindo cada vez que vuelvo que toda la gente se acerca, el reconocimiento, con todas las nenas que desean estar en el lugar que hoy me toca estar. Les dejo mi mensaje de que todo es posible, y que luchen por sus sueños que cualquiera puede llegar" señaló Stefanía Antoniazzi.

La Leona santafesina indicó que "esto es un logro colectivo, no es algo individual, hoy estoy donde estoy por toda la gente que me acompañó, que estuvo siempre apoyándome porque todos ven lo bueno pero no es nada fácil estar ahí. Hay que estar muy fuerte de la cabeza, hay que estar tranquilo en la mente, hay que entrenar duro en todos los entrenamientos, y para eso necesitás gente que esté atrás tuyo, que te ayude a lograrlo, a darte concejos".

Antoniazzi3.jpg Stefi recibió el reconocimiento del intendente Juan Pablo Poletti y el subsecretario de deportes Carlos Marzo. UNO Santa Fe

"Soy una agradecida porque se tuvieron que alinear todos los planetas para que yo pueda estar ahí, y como dije estuve a un día de irme a jugar a Europa, mi entrenador en GEBA me dijo que no me fuese, que me quede, le hice caso, me quedo y después era confiar. Me quedo sabiendo que me podían convocar como no, y se dio todo de la mejor manera para que yo esté ahí, y hoy en día estoy muy feliz de haberlo podido lograr" expresó la talentosa jugadora formada en El Quillá.

A cerca de como fue la experiencia de jugar con Las Leonas en la Pro League aseguró que "me sorprendió mucho porque no me lo esperaba para nada, arranqué a entrenar hace tres meses, y entre el Panamericano y lesiones que tuve, y otras cosas que tuve que afrontar no pude entrenar mucho, pero bueno, las cosas me salieron muy bien, me convocaron para ir a Santiago del Estero, estuvo todo muy lindo y fue una experiencia muy satisfactoria".

"Pude cumplir con lo que me pidieron los entrenadores, incluso jugué en un puesto que no es el mío, pero siempre quiero más. Quedó comprobado que valió la pena el esfuerzo, que me permitió jugar la Pro League, que no me lo esperaba porque como señalé porque estaba luchando por un lugar con chicas que habían tenido una preparación mejor, y mayor tiempo. Me dieron la oportunidad y no la desaproveché. Los entrenadores pueden probar jugadoras porque ya está clasificado el equipo para los Juegos Olímpicos" destacó la destacada jugadora de 23 años.

Antoniazzi4.jpg La actual jugadora de GEBA y Las Leonas, recibió la actual camiseta de la institución que la formó como jugadora. UNO Santa Fe

La jugadora que representa al seleccionado mayor de la ASH manifestó que "si me preguntabas hace dos semanas atrás, mi objetivo era entrar en Las Leonas, era que me tengan en cuenta, quedar en el proceso y que me tenga en la mira. Sorpresivamente llegó esta convocatoria, estoy en la Pro League, cumplí, y hoy en día te puedo decir que la meta es poder estar en los Juegos Olímpicos. Me sentí muy bien, y siento que puedo lograrlo".

Un orgullo para los santafesinos

Enrique Serrao, presidente del Club Náutico El Quillá resaltó que "estoy muy emocionado porque desde hace mucho tiempo estoy en la institución y he visto el crecimiento del hockey desde todo punto de vista. Desde la primera cancha que tuvimos, hasta este mostro que tenemos actualmente que tiene mucho con este apellido que tengo al lado. Su papá fue el motor principal para que lleguemos a esto. Ahí el hockey tuvo un crecimiento esperado, convocó a mucha gente y por ende la posibilidad de tener grandes jugadoras como esta chica que hoy estamos reconociendo y que viene de jugar con Las Leonas".

Antoniazzi5.jpg Las chicas de las diferentes categorías de la entidad del parque Belgrano compartieron un grato momento con Stefi. UNO Santa Fe

"Decididamente es un orgullo que una santafesina haya llegado y debutado en Las Leonas, nos dejó muy bien parados, y lo que más me emocionó fue cuando al final del partido en un reportaje con la camiseta de El Quillá, y de lo primero que se acordó fue de su club. Creo que eso es lo que la pinta como gran deportista, de que no se olvida de sus raíces y de todos aquellos docentes que la tuvieron en sus comienzos" expresó el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti.