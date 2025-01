Navas habló de su charla con Messi durante su presentación oficial en Newell's

Las primeras palabras de Keylor Navas como jugador de Newell's

Mediante una conferencia de prensa, el arquero costarricense dejó claro el motivo por el cual terminó decidiéndose por el Newell's: "Hoy es un día importante para mi carrera, para mi vida. Tomé la decisión, en gran parte, por el presidente. Nacho (Ignacio Astore), la verdad, me dio confianza desde el primer momento. Tuvimos varias conversaciones. La transparencia y honestidad con la que me habló me generó esa confianza. Me sentí muy tranquilo".

Al ser consultado sobre su inactividad post salida del PSG ocho meses atrás, Navas contó: "Estoy muy bien. Gracias a Dios, durante este tiempo afuera de las canchas, no salí nunca, seguí entrenando y trabajando fuerte. Tenía que recargar esas baterías, quitar un poco el peso mental de algunas situaciones que pasamos. Tengo clarísimo que estoy en perfectas condiciones para jugar. Me deja muy feliz, me siento con confianza. Como futbolista, es muy importante".

Como era de esperarse, al campeón de tres Champions League le preguntaron por la charla que tuvo con Lionel Messi, quien fue actor fundamental para su aterrizaje en la Lepra.

Sobre esto, Keylor Navas aseguró: "Con Leo tuve alguna conversación. Él y su familia tienen recuerdos lindos de París cuando fuimos compañeros. Le tenemos un gran aprecio".

Qué dijo Keylor Navas sobre el clásico rosarino

Cuando le preguntaron por su impresión en cuanto al clásico Newell's-Rosario Central, Navas expresó: "En todos los países el clásico es el clásico, es importante para la afición. Como futbolistas tenemos que darle la seriedad del caso que se merece, respetando el trabajo diario es como uno está cerca de ganar".

"Tenemos que enfocarnos en partido a partido para llegar al clásico al 100 por ciento, con convicción, ganas y con la confianza de que podemos hacer un gran partido y ganar. Ojalá así sea y podamos disfrutar en nuestra cancha y sentir a la mejor afición", sentenció el hombre de 38 años.