Nerina Villa, una Cangreja que sigue creciendo

"La cuarentena trato de llevarla de la mejor manera posible, como se puede, pero tratando de seguir entrenando. Durante la parte más estricta me costó un poco, porque estaba acostumbrada a estar todo el día afuera de mi casa, entrenando en el club y en la escuela. Cuesta porque no es lo mismo ir al club que trabajar en tu casa, y no tener un objetivo tan claro, que sería poder jugar, lo hace más difícil" comenzó señalando Nerina Villa a UNO Santa Fe.

30102020 f2 rugby femenino nerina villa charoga uar.jpg Nerina tuvo innumerables convocatorias al seleccionado nacional juvenil Las Pumitas. UNO Santa Fe

La talentosa jugadora de rugby formada en Cha Roga Club expresó que "los preparadores físicos de la UAR nos mandaron entrenamientos para hacer en nuestras casas, con todas las pautas de las cosas que podíamos utilizar, como botellas de aguas, palos de escoba, así que nos dio la solución para lograr no quedar paradas. Al principio me costó porque no estaba acostumbrada a ese formato de entrenamiento, pero después traté de mantener el ritmo".

La integrante del seleccionado juvenil femenino de rugby, Las Pumitas, destacó que "en Cha Roga se habían iniciado los entrenamientos, pero está complicado por esto del coronavirus, y ahora se tratando de adecuar el protocolo para volver a las prácticas en el mismo club. Cuando se nos permitió entrenar no fuimos al club, sino que las que somos juveniles fuimos a la costanera de Santo Tomé, y era físico y todos entrenamientos técnicos, pero nada de contrato. Nuestras entrenadoras son Gimena Acuña, Victoria Mernes y Antonella Pautasso".

30102020 f3 rugby femenino nerina villa charoga uar (1).JPG La talentosa jugadora Cangreja continúa entrenando bajo las directivas de la UAR. UNO Santa Fe

"La pandemia pegó muy duro, muchas chicas dejaron de jugar, en los entrenamientos éramos tres jugadoras, no iba casi nadie, y ahora que subimos al plantel superior quedaron dos, e incluso una de las chicas era de Coronda, viajaba todo el tiempo, entonces es medio imposible que pueda seguir viniendo. Tenía pensado que subía a primera, e iba a poder debutar en Nacionales de mayores, pero al final no se dio, con lo cual lo tomé como que el año próximo tendré que entrenar duro para poder lograr ese objetivo" resaltó Nerina Villa.

En relación a las convocatorias nacionales, Nerina comentó que "el año pasado tuve varias concentraciones y varias convocatorias. Estuvimos en Tucumán y Buenos Aires, estaba planificado ir a Chile a fines del año pasado, pero por cuestiones propias del país no pudimos ir a jugar. El trabajo con el seleccionado me ayudó mucho a mejorar, desde que estoy ahí pude evolucionar como jugadora. Mejoré en todos los aspectos, desde lo físico, lo actitudinal y en las destrezas".

30102020 f4 rugby femenino nerina villa charoga uar.JPG Villa finalizará este año el colegio secundario y estudiará profesorado de Educación Física. UNO Santa Fe

Una Cangreja en crecimiento

Nerina Villa comentó que "recuerdo que estábamos en la pretemporada, yo quería jugar con el club, y comenzaron a llegar nuevamente las convocatorias, y me tocó concentrar otra vez. Igual está muy bueno, porque me sirve para mejorar tanto en el seleccionado, y después me permite volcarlo en el club para llevar enseñanzas y transmitir lo que nos indican y la forma de entrenar y trabajar".

"Este parate que hubo y este año muy particular, en los clubes vamos a tener que hacer un gran esfuerzo para que todas las chicas y los chicos puedan volver a jugar al rugby. En lo deportivo, un año de juntar muchas ganas, de cero rugby, cero deportes, creo que vamos a regresar con todo, y vamos a estar todas con muchas ganas. También muchas vamos a estar mejor entrenadas que antes" destacó la jugadora de Cha Roga sobre cómo cree que repercutirá este año tan particular en el jugador de rugby.

La integrante del seleccionado nacional femenino contó que "con el equipo de la UAR tuve muchas competencias el año pasado, jugué en Perú, y hubo un Sudamericano en Santiago en el que jugamos contra Chile, Paraguay y Brasil. En cuanto a los entrenadores, el año pasado fue Daniel Villén, y este año está Tomás Bongiorno. La verdad que la cuestión de las convocatorias es algo muy lindo, mi familia me apoya mucho, se ponen recontentos porque viajo y conozco muy lindos lugares. También entreno mucho, se lo toman bien, siempre me están arengando que no frene el entrenamiento, lo cual es muy lindo".