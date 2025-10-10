Uno Santa Fe | Ovación | Newells

Newell's pretende salir de su crisis ante un regular Tigre

La "Lepra" recibe al "Matador" por la fecha 12 del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

Ovación

Por Ovación

10 de octubre 2025 · 09:58hs
Newells pretende salir de su crisis ante un regular Tigre

Newell's y Tigre chocan este viernes en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 18.30 horas de Argentina en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa. Se podrá ver por ESPN Premium.

La “Lepra” no levanta, y viene de sufrir una derrota 0-5 en la Bombonera. Distinto es el panorama para el “Matador”, que acumula cuatro encuentros sin derrotas y se encuentra en zona de playoffs.

Probables formaciones de Newell's vs Tigre

Newell's: Williams Barlasina; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Martín Luciano; Éver Banega, Gaspar Iñíguez, Gonzalo Maroni; Facundo Guch, Carlos González y Luciano Herrera. DT: Cristian Fabbiani.

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Ramón Arias, Alan Barrionuevo, Diego Sosa; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Julián López, Elías Cabrera; David Romero e Ignacio Russo DT: Diego Dabove.

Newells Tigre Argentina
Noticias relacionadas
las misiones de egipto en el proximo mundial: ganar su primer partido y pasar la fase de grupos

Las misiones de Egipto en el próximo Mundial: ganar su primer partido y pasar la fase de grupos

asi fueron los ultimos momentos de miguel russo

Así fueron los últimos momentos de Miguel Russo

brasil se floreo y aplasto a corea del sur en un amistoso

Brasil se floreó y aplastó a Corea del Sur en un amistoso

por pedido de russo, sus cenizas seran arrojadas en el estadio de rosario central

Por pedido de Russo, sus cenizas serán arrojadas en el estadio de Rosario Central

Lo último

Las misiones de Egipto en el próximo Mundial: ganar su primer partido y pasar la fase de grupos

Las misiones de Egipto en el próximo Mundial: ganar su primer partido y pasar la fase de grupos

Así fueron los últimos momentos de Miguel Russo

Así fueron los últimos momentos de Miguel Russo

Brasil se floreó y aplastó a Corea del Sur en un amistoso

Brasil se floreó y aplastó a Corea del Sur en un amistoso

Último Momento
Las misiones de Egipto en el próximo Mundial: ganar su primer partido y pasar la fase de grupos

Las misiones de Egipto en el próximo Mundial: ganar su primer partido y pasar la fase de grupos

Así fueron los últimos momentos de Miguel Russo

Así fueron los últimos momentos de Miguel Russo

Brasil se floreó y aplastó a Corea del Sur en un amistoso

Brasil se floreó y aplastó a Corea del Sur en un amistoso

Por pedido de Russo, sus cenizas serán arrojadas en el estadio de Rosario Central

Por pedido de Russo, sus cenizas serán arrojadas en el estadio de Rosario Central

La autopsia a Daiana Mendieta reveló que murió por un fuerte golpe en la cabeza

La autopsia a Daiana Mendieta reveló que murió por un fuerte golpe en la cabeza

Ovación
En el 15 de Abril se define la Copa Santa Fe entre Unión y Centenario

En el 15 de Abril se define la Copa Santa Fe entre Unión y Centenario

Colón y un nuevo frente de conflicto: la deuda con Talleres por Ignacio Lago

Colón y un nuevo frente de conflicto: la deuda con Talleres por Ignacio Lago

Una buena para Unión: Diego Armando Díaz recibió el alta médica

Una buena para Unión: Diego Armando Díaz recibió el alta médica

Por pedido de Russo, sus cenizas serán arrojadas en el estadio de Rosario Central

Por pedido de Russo, sus cenizas serán arrojadas en el estadio de Rosario Central

Con aplausos y cantos: salió el cortejo con los restos de Russo

Con aplausos y cantos: salió el cortejo con los restos de Russo

Policiales
Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos