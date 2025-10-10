Newell's pretende salir de su crisis ante un regular Tigre La "Lepra" recibe al "Matador" por la fecha 12 del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular. Por Ovación 10 de octubre 2025 · 09:58hs

Newell's y Tigre chocan este viernes en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 18.30 horas de Argentina en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa. Se podrá ver por ESPN Premium.

La “Lepra” no levanta, y viene de sufrir una derrota 0-5 en la Bombonera. Distinto es el panorama para el “Matador”, que acumula cuatro encuentros sin derrotas y se encuentra en zona de playoffs. Probables formaciones de Newell's vs Tigre Newell's: Williams Barlasina; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Martín Luciano; Éver Banega, Gaspar Iñíguez, Gonzalo Maroni; Facundo Guch, Carlos González y Luciano Herrera. DT: Cristian Fabbiani. Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Ramón Arias, Alan Barrionuevo, Diego Sosa; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Julián López, Elías Cabrera; David Romero e Ignacio Russo DT: Diego Dabove.