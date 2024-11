Neymar vuelve a lesionarse en el segundo partido luego de su regreso

Y aunque tuvo una estadía movida en la cancha, tirando un gran sombrerito, discutiendo con un rival y recibiendo una dura falta, debió salir a los 87', cuando recibió un pase en campo rival y al buscar la pelota sintió una molestia muscular. Neymar se tomó inmediatamente la pierna derecha (alrededor de los isquiotibiales) y dejó la cancha por sus propios medios, siendo reemplazado por Mohammed Al-Qahtani.

Un rato antes, Mitrovic había completado su hat-trick, poniéndole cifras definitivas al marcador (3-0) para que el Al-Hilal de Jorge Jesus continuara con su paso perfecto en el certamen continental.

En el banco de suplentes, se vio muy frustrado y molesto al ex Santos, Barcelona y PSG, que suma 42 minutos en la cancha desde su regreso, con la particularidad de que no puede disputar partidos en la Saudi Pro League hasta enero, ya que no está inscripto en la competencia.

En lo que va de la temporada, Al-Hilal sigue sin derrotas tras 15 encuentros, que incluyen la consagración en la Supercopa local, donde goleó en la final al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

Neymar no había sido incluido en la convocatoria de Brasil para la próxima fecha de Eliminatorias, señalando el seleccionador Dorival Júnior que apuntan a que regrese a la Verdeamarela en 2025.