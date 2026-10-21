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Unión quiere hacerse fuerte en el Malvicino y va por otro triunfo ante Barrio Parque en la Liga Argentina

El Tatengue jugará este miércoles a las 21 frente al elenco cordobés por la Conferencia Norte. Tras un buen estreno, buscará prolongar su racha positiva y ya se conocen los valores de las entradas.

Ovación

Por Ovación

21 de octubre 2026 · 11:12hs
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Unión quiere hacerse fuerte en el Malvicino y va por otro triunfo ante Barrio Parque en la Liga Argentina

Unión afrontará este miércoles un nuevo desafío en la Liga Argentina de Básquet, cuando reciba a Barrio Parque en el estadio Ángel P. Malvicino. Después de comenzar el certamen con una victoria ante Bochas Sport Club, el conjunto rojiblanco intentará repetir la alegría ante su gente, sumar su segundo éxito consecutivo y ratificar sus aspiraciones en la Conferencia Norte.

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El Tatengue quiere sostener el impulso de su estreno

El equipo santafesino llega con confianza luego de imponerse por 96 a 87 frente a Bochas Sport Club de Colonia Caroya. En su primera presentación, Unión mostró capacidad ofensiva para resolver un partido exigente y contó con el respaldo de su público, un factor que buscará volver a aprovechar en su segunda aparición en el campeonato.

Del otro lado estará Barrio Parque, un rival conocido para el conjunto dirigido por el cuerpo técnico tatengue. El enfrentamiento de este miércoles será el número 30 entre ambos en competencias nacionales. Hasta el momento, Unión consiguió 16 triunfos, mientras que la formación cordobesa se impuso en los 13 cruces restantes, una diferencia que favorece al rojiblanco.

El encuentro comenzará a las 21 en el Malvicino y será una nueva oportunidad para que el equipo santafesino fortalezca su arranque y empiece a posicionarse entre los protagonistas de la zona.

Cuánto cuestan las entradas para Unión-Barrio Parque

La institución rojiblanca también comunicó los precios de las localidades para quienes quieran acompañar al equipo en el compromiso correspondiente a la segunda fecha de la Conferencia Norte.

Los valores establecidos para el partido son los siguientes:

  • Entrada general: $5.000 para socios y $10.000 para no socios.

  • Platea: $15.000 para socios y $25.000 para no socios.

Con el objetivo de aprovechar la localía, Unión buscará sumar una nueva victoria ante Barrio Parque y mantener el envión que consiguió en el comienzo de su participación en la Liga Argentina.

Unión
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