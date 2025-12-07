Uno Santa Fe | Ovación | Alianza Lima

No va más: Alianza Lima despidió a Pipo Gorosito

Luego de la caída ante Sporting Cristal en semis de los playoffs, la dirigencia de Alianza Lima tomó la decisión de echar a Pipo Gorosito

7 de diciembre 2025 · 16:20hs
Pipo Gorosito fue despedido y no es más el DT de Alianza Lima.

En la noche del sábado, Alianza Lima igualó 3-3 con Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva por la vuelta de la semifinal de los playoffs de la Liga 1 de Perú y, con el 4-4 global, fueron a los penales, donde la visita se impuso por 5-4. Los Blanquiazules quedaron eliminados y tomaron la drástica decisión de despedir a Néstor Gorosito como entrenador.

El equipo de la capital peruana no pudo avanzar en la lucha por ser Perú 2 de cara a la Copa Libertadores 2026 y debieron conformarse con ser Perú 4, por lo que disputarán el repechaje desde la Fase 1, tal como ocurrió en la edición 2025, en el que consiguieron el hito de eliminar a Boca en La Bombonera con Pipo en el banco de suplentes.

De todas maneras, las últimas actuaciones no conformaron a la dirigencia y le rescindieron el contrato. "Nuestra institución ha decidido dar por concluido el vínculo contractual con el profesor Néstor Gorosito y su comando técnico. Para ello, el Club hará efectiva la cláusula de salida estipulada para esta decisión", informaron en redes sociales.

"Expresamos nuestro agradecimiento a Néstor por su aporte durante este período con nosotros y le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos deportivos", completaron sobre Pipo que dirigió un total de 55 partidos Alianza Lima entre todas las competencias, donde cosechó 28 triunfos, 16 empates, 11 derrotas y no consiguió títulos.

