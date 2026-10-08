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"Nos pasaron por arriba", la dura autocrítica de Tagliafico sobre la final del Mundial

El defensor de la Selección Argentina explicó los motivos de la derrota y a la vez descartó las teorías conspirativas

8 de octubre 2026 · 11:31hs
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Nicolás Tagliafico reconoció la superioridad de España.

Nicolás Tagliafico reconoció la superioridad de España.

El defensor de la Selección Argentina Nicolás Tagliafico realizó una dura autocrítica sobre la final del Mundial contra España y descartó las teorías conspirativas. "Tácticamente nos pasaron por arriba", afirmó el hombre del Olympique de Lyon.

La autocrítica de Nicolás Tagliafico

Un día después de que Lionel Messi dejó en claro, en su despedida con la Selección argentina, que no hubo nada "raro" tras la derrota 1 a 0 contra la Selección de España, el propio Tagliafico ratificó esa postura. "Siento que no lo terminamos de asimilar", sentenció.

En diálogo con Clank, el lateral izquierdo analizó: "A pesar de haber hecho un Mundial, no sé si cero vistoso pero sí muy complicado por como se venía transitando... creo que la sensación de la final fue muy pobre comparada a todos los demás partidos".

Por otro lado, Tagliafico profundizó: "Estuvo muy lejos de lo que se mostró en 2022. Creo que la gente un poco empezó a buscar esa manera de decir: ´No fuimos la Selección que conocía todo el mundo´".

Sobre las propias teorías conspirativas que se suscitaron tras el final del encuentro, dejó en claro: "Quedó esa sensación de que teníamos que buscar algo... pero lamentablemente, tácticamente creo que nos pasaron por arriba".

En cuanto a como afrontó el equipo el partido cúlmine del campeonato del Mundo, reveló: "El cansancio emocional, físico, mental, jugó un papel muy importante. Yo empiezo a analizar un poco lo táctico y España siempre fue una selección de presionar muy alto, sacarte el valor y mantener la posición y eso a nosotros no nos gusta".

En cuanto a ese concepto de análisis, el futbolista campeón del Mundo en 2022 dijo: "Somos un equipo que nos gusta tener la posesión de la pelota, controlar el juego. Y cuando lamentablemente nos sacan el control del juego tenemos que jugar compacto y no somos los mejores en esos".

"El que ve fútbol sabe que esos toques o jugadas imprecisas que tuvimos hacen que la vuelva a tener el rival, y la vuelva a tener... y llega un momento que te agota físicamente, no solo mentalmente. Te estresa. No somos un equipo que juegue sin el balón. Hay que admitir que jugaron muchísimo mejor que nosotros y no encontramos la tranquilidad de tener la pelota".

Tagliafico Mundial España
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