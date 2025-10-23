Obras Basket se dio el gran gusto ante el campeón Boca

Uno Santa Fe | Ovación | Obras

Obras Basket pisó fuerte en El Templo del Rock, donde le ganó al campeón Boca por un contundente 93-81, por la fase regular de la Liga Nacional.

23 de octubre 2025 · 07:45hs
Obras Basket se impuso sobre Boca Juniors por 93 a 81, en El Templo del Rock, por el sexto partido de la Liga Nacional 2025-26. Cinco jugadores terminaron en doble dígito: Tyler Sabin (22 puntos), Federico Zezular (14), Pedro Barral, Marcos Mata (ambos con 11) y Juan Ignacio Brussino (10).

Obras salió a disputar el partido con medias rosas, en el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama. La Asociación de Clubes (AdC), en conjunto con LALCEC (Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer), conformaron esta alianza con el fin de llevar a cabo una campaña de concientización, la cual tiene el nombre de «No te cuides a medias».

El dueño de casa arrancó muy certero con los lanzamientos, lo que le permitió abrir el juego con una racha de 13 a 2. Sabin (nueve unidades y un triple) y Mata (siete y uno) estuvieron efectivos con las ejecuciones. Sin embargo, la visita respondió mediante una ráfaga de 20 a 8, como producto de la firmeza en la lucha rebotera (11-7). También, los aportes de Sebastián Vega (ocho y cuatro tableros) y Francisco Cáffaro (siete y cuatro tableros) generaron que el Xeneize terminara el primer cuarto arriba por 24 a 21.

La visita empezó el segundo capítulo al frente, a través de las acciones de Agustín Barreiro (nueve tantos). No obstante, el dueño de casa tomó la ventaja antes del descanso (44-41), por medio de las conversiones Felipe Inyaco (siete) y Marcos Delía (seis y cinco rebotes). Así, el anfitrión se fue al descanso con un margen de 44 a 41.

En el tercer período, el elenco de La Ribera se mantuvo en juego de la mano de Barreiro (24 puntos (3-6 en tiros externos) y seis tableros), Cáffaro (17 y 14) y Vega (16, siete y tres robos). Sin embargo, el local conservó la ventaja debido a las producciones de Federico Zezular (14, nueve y dos), Barral (11, cuatro y cuatro asistencias) y Brussino (10 (3-5)). De esta manera, el Aurinegro concluyó dicho episodio en ventaja por 68 a 62.

Los dirigidos por Guido Fabbris mostraron solidez en defensa en el último segmento, cosechando así un parcial de 10 a 1 en los primeros minutos. Este pasaje fue clave para sentenciar la historia.

Ovación
