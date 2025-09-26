Uno Santa Fe | Santa Fe | terraplén

Terraplén Garello: luego de la denuncia de los vecinos repararon el gran socavón que generó preocupación

El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Secretaría de Recursos Hídricos, rellenó, compactó y reconstruyó el talud que presentaba fisuras en la defensa de Colastiné Norte.

26 de septiembre 2025 · 09:24hs
Repararon el socavón denunciado por los vecinos en el Terraplén Garello

Repararon el socavón denunciado por los vecinos en el Terraplén Garello

Con el objetivo de disminuir el desgaste producido por el agua de lluvia y la circulación vehicular, el Gobierno Provincial realizó trabajos de reparación y relleno de la grieta que presentaba un sector de la defensa en el terraplén Garello, en Colastiné Norte.

Desde el Ministerio de Obras Públicas, precisaron que la fisura reparada sobre el terraplén, entre las calles Macluras e Ibirá Pitá, tenía una profundidad de 60 centímetros y una extensión de 8 metros.

Para reparar la cárcava que registraba uno de los taludes del terraplén, se desarrollaron tareas de relleno con tierra y de compactación con suelo cemento en capas de 20 centímetros hasta llegar al nivel superficial del terraplén.

Repararon el socavón denunciado por los vecinos en el Terraplén Garello

Repararon el socavón denunciado por los vecinos en el Terraplén Garello

El secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, recordó que “a principios de mes, este socavón generó gran preocupación en los vecinos aledaños a la defensa y hoy la cárcava ya está reparada sin poner en riesgo la infraestructura del terraplén”.

“Es importante que todos los vecinos de Colastiné tengan presente que la defensa no es transitable y que la circulación sobre la misma genera huellas que luego el agua va erosionando hasta provocar estas grandes cárcavas”, explicó Mijich.

Cabe recordar que, en el marco de las obras de mantenimiento y reparación del sistema de defensas de Gran Santa Fe, durante febrero de 2024 el Gobierno Provincial realizó el alteo en los coronamientos del terraplén a lo largo de 18 kilómetros, en el lado este y oeste de Colastiné Norte, con el objetivo de incrementar la capacidad de protección ante inundaciones.

Además, se realizaron trabajos para la limpieza de reservorios, ejecución de alcantarillas y protección en los cuencos de descarga.

Fuerte inversión en obras para mitigar riesgos hídricos

A través del proyecto de tareas de mantenimiento del sistema de defensas en Gran Santa Fe, la Provincia realizó trabajos de alteo y la limpieza de taludes en Colastiné Sur.

También se llevaron a cabo limpiezas de reservorios y canales de guarda en Alto Verde y El Pozo, mientras que se reconstruyó la protección del desagüe Pedro Zenteno en la costanera este. Además, el Gobierno Provincial ripió el acceso a las estaciones de bombeo en General Paz.

Por otro lado, está previsto reparar el revestimiento de algunos de los canales de guarda, que son los que permiten el escurrimiento del agua hacia las estaciones de bombeo en la zona de La Guardia.

Los trabajos para la reconstrucción del talud dañado se ejecutaron junto a las empresas Cocyar, Boscarino y Coemyc S.A, que estuvieron a cargo de la construcción de la obra.

Repararon el socavón denunciado por los vecinos en el Terraplén Garello

Repararon el socavón denunciado por los vecinos en el Terraplén Garello

terraplén arreglo Socavón gobierno provincial
