Oscar Ruggeri y la muerte de Diego Maradona: "No puede ser, no puede ser..."

Ruggeri, panelista del programa ESPN F90 se mostró devastado al conocer la noticia este miércoles de su muerte: "Dejame de joder, 60 años... El Tata, 62, Cucciufo 40 y pico. Mamita, lo que nos hizo vivir este pibe. De los momentos más lindos de mi vida. De verlo ahí adentro, de la energía que te tiraba. Un crack en todos los sentidos", expresó.

Una noticia imposible de dar en el fútbol: las reflexiones en #ESPNF90 de Oscar Ruggeri y todo el equipo.

Y más adelante sostuvo: "Si había un tipo que llevaba la cinta en todos los sentidos bien puesta era este. Este era distinto a todos los capitanes porque encima era el mejor de todos. Qué feliz nos hizo, loco... Íbamos a la Selección porque sabíamos que nos gustaba, porque era Argentina, pero sabíamos que estaba este. Y no podíamos no estar...".

"Íbamos a la Selección porque sabíamos que venía Diego..." Las palabras de Ruggeri en #ESPNF90.

En este presente con la pandemia por coronavirus, Ruggeri se lamentó por no estar cerca del Diez cuando fue operado. En este sentido no dudó en decir que "encima no poder estar con él, no poder hablarle, nada... No poder despedirlo. Esto es un paro en el mundo".

Al ver a todos sus compañeros llorando, el Cabezón disparó: "Me conmueve verlos a todos acá que se les caen lágrimas, porque nos debe pasar a todos los argentinos. No creo que haya un argentino al que no se le está cayendo una lágrima, por lo que ha hecho este chico por nuestro país. Si alguien unió a todos los argentinos fue este cuando jugaba por Argentina".

Y con el profundo dolor por semejante noticia, cerró con una frase contundente: "Un pibe, loco... Esa es la bronca más grande. No puede ser... No puede ser..."