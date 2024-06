Otra baja en la Selección Sub 23 para disputar los Juegos Olímpicos

Falta un mes para el comienzo de los Juegos Olímpicos, el DT de la Selección Sub 23, Javier Mascherano, no logra tener un día de tranquilidad

Falta un mes para el comienzo de los Juegos Olímpicos 2024 y Javier Mascherano no logra tener un día de tranquilidad en lo que respecta al armado de la lista. El hecho de que los clubes no estén obligados a ceder los jugadores por no tratarse de un torneo organizado por la FIFA genera un ida y vuelta que cambia constantemente el panorama. Este viernes se sumó una nueva complicación para el entrenador de la Selección Argentina Sub 23.