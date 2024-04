Otra grave lesión: ahora le tocó a Agustín Bravo de Rosario Central

Al intentar adelantarse a Claudio Echeverri, el zaguero dio un paso en falso con el pie derecho, su rodilla se movió anormalmente y de inmediato se tumbó para exigir una sustitución. Luego resultó que no pudo moverse con normalidad y fue retirado a los nueve minutos para ser reemplazado por Agustín Sandez.

Después de realizarse los diversos estudios correspondientes se determinó que Bravo sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior y el menisco interno de su rodilla derecha; por lo que estará más de ocho meses fuera de las canchas.

Las palabras del médico Juan Pablo Batista sobre las posibles causas en la ola de lesionados

“Calendario muy apretado, terrenos de juego en algunos casos en mal estado, modas en el uso de tapones semicirculares en lugar de tapones redondos, stress psíquico (todos se juegan algo, descenso, clasificar a instancias finales, etc. etc.), fatiga física. El futbol argentino es sumamente difícil, el trabajo de los preparadores físicos es excelente”, mencionó Batista.

“Esto trae aparejado que el jugador no tenga un segundo sin q reciba la presión de dos y hasta tres rivales. (Stress físico y mental) Si bien la mayoría son lesiones indirectas también debo remarcar que en el futbol europeo se protege más al jugador. Una o dos faltas, amarilla y luego roja”, agregó el médico de Boca.

Por último, Batista expuso: “De todo esto se me ocurre una sola conclusión: NO veo una salida rápida. Se seguirán rompiendo cada vez más jugadores, esto es INEVITABLE. No hay programas de prevención que se puedan instaurar porque las variables a corregir son muchísimas y tocan intereses económicos en muchos casos. Una pena!!”.