Pablo Cavallero envuelto en un trágico accidente

Pablo Cavallero, ex arquero de Unión y actual mánager del club Vélez Sarsfield, se vio involucrado en un accidente fatal: atropelló y mató a un hombre en la ruta 2. Si bien no quedó detenido, el ex jugador, hoy de 46 años, quedó imputado por el momento del delito de homicidio culposo.