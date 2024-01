El argentino señaló que le gusta un equipo protagonista tanto como dueño de casa y fuera de La Paz, según el diario la Razón de Bolivia.

“Se está armando un buen plantel porque la mayoría de la base se está quedando, queremos seguir con este camino, cuando uno es campeón todos los rivales te quieren ganar y no hay que relajarnos, mantener el protagonismo e ir por más”, acotó el nuevo DT.

Lavallén, de 51 años, y ex jugador de River, Huracán, Platense y un paso por México, ya fue entrenador de San Martín de San Juan, Atlético Tucumán, Belgrano, Colón, Olimpia de Honduras, Melgar de Perú y Sarmiento de Junín.

En The Strongest juegan los argentinos Enrique Triverio (ex Huracán, Racing, Argentinos y Defensa y Justicia, entre otros); Eugenio Isnaldo (ex Newell's, defensa y Atlético Tucumán) y Luciano Ursino (ex Temperley).