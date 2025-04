Palestino visita a Mushuc Runa ante la mirada fija de Unión

Para el desafío, el técnico Lucas Bovaglio adelantó la llegada del equipo el pasado lunes a Ecuador, para adaptarse a los 2.754 metros de altitud en Riobamba.

Los locales, por su lado, marchan novenos en la liga ecuatoriana y en la reciente fecha logró un empate 1-1 con Emelec.

Además, el técnico Ever Hugo Almeida todavía no encuentra la fórmula ideal en el ataque, ya no que no ha repetido formaciones en los últimos encuentros.

Probables formaciones

Mushuc Runa: Rodrigo Formento; Luis Haquín, Dennis Quintero, Bryan Bentaberry; Kevin Peralta, Nicolás Dávila, Steven Tapiero, Ángel Gracia; Renny Siniesterra, Cristian Penilla; y Matías Rigoleto. DT: Ever Almeida.

Palestino: Sebastián Pérez; Vicente Espinoza, Antonio Ceza, Fernando Meza, Jaon León; Ariel Martínez, Julián Fernández; Bryan Carrasco, Joe Abrigo, Jonathan Benítez; y Junior Marabel. DT: Lucas Bovaglio.

Hora de inicio: 23

Estadio: Olímpico de Riobamba

Árbitro: Yender Herrera (Venezuela)

Televisa: Disney+ y ESPN 3