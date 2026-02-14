Finde XXL: cómo trabaja el comercio durante el fin de semana en la ciudad

Desde el Centro Comercial santafesino brindaron precisiones de cuándo abrirán las puertas los locales el primer fin de semana largo del año . Qué pasará con los servicios municiaples

Con motivo del feriado de Carnaval , este fin de semana largo habrá cambios en el funcionamiento de servicios municipales , comercios , transporte y oficinas públicas en la ciudad de Santa Fe . Desde el municipio y el sector comercial detallaron cómo será la modalidad de atención durante lunes y martes.

En relación a la actividad comercial, Jorge Baremberg, referente del centro comercial santafesino, explicó en LT10 que “ casi con certeza que el lunes los locales estén cerrados y hay expectativas de que algunos comercios abran el martes”.

El referente aclaró que la decisión de apertura y horarios “queda a disposición del empleador y del acuerdo con sus empleados”, por lo que podría haber diferencias según cada rubro.

Municipalidad de Santa Fe: cómo funcionarán los servicios

La Municipalidad de Santa Fe informó el cronograma especial para el lunes y martes de Carnaval.

• Palacio Municipal y oficinas de Distrito

No habrá atención al público en el edificio de calle Salta 2951 ni en las oficinas de distrito.

El Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) funcionará con normalidad a través del 0800-777-5000.

• Recolección de residuos

Las empresas Cliba y Urbafé prestarán el servicio con normalidad, respetando los horarios habituales en toda la ciudad.

Los Eco Puntos abrirán el sábado de 9 a 19 y permanecerán cerrados lunes y martes, retomando la atención el miércoles.

• Colectivos, Bicis y SEOM

El transporte público de pasajeros circulará lunes y martes con frecuencia de domingo y feriado , con una intermitencia de 30 minutos y primer servicio a las 5 de la mañana .

circulará lunes y martes con , con una intermitencia de y primer servicio a las . El sistema de bicicletas públicas “Las Bicis” funcionará en horario de fin de semana, de 6:30 a 21 .

funcionará en horario de fin de semana, de . El Sistema de Estacionamiento Medido (SEOM) no estará operativo durante ambos días.

• Cementerio municipal

La necrópolis local abrirá para visitas de 7:15 a 12 y de 15 a 18:30.

La recepción de servicios fúnebres será de 7:15 a 11:30.

• Imusa

Las tres sedes del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) permanecerán cerradas hasta el miércoles.

• Tribunal de Faltas

El Tribunal de Faltas, en San Luis 3078, atenderá sábado, lunes y martes de 8 a 16, mientras que el domingo permanecerá cerrado.

El Corralón Municipal tendrá el mismo cronograma.

• Mercado Norte

El tradicional paseo ubicado en Santiago del Estero 3166 abrirá lunes y martes de 9 a 13.

• Centros de informes turísticos

Las oficinas de la Subsecretaría de Turismo funcionarán de la siguiente manera: