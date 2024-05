Paraná será escenario de la 3° fecha del Car Show Santafesino

El santafesino Eduardo Bertone llega como favorito al circuito entrerriano en los Fiat 600 TS, ya que viene de ganar en Rafaela, y es el actual puntero del campeonato. Con el objetivo de dar pelea en la tercera cita del año, el volante de la capital provincial manifestó que "Se hizo un repaso completo al auto, chasis, caja y motor" señaló "Un control completo para quedarnos tranquilos que esté todo bien e ir a Paraná a obtener un buen resultado" indicó "Vamos con buenas expectativas, con ganas de sumar puntos y seguir liderando la tabla de posiciones" comentó Bertone.

Por su parte, el sanfransisqueño Nicolás Aimar, segundo en el templo de la velocidad, indicó que "estamos contentos con el segundo puesto en Rafaela. Se dio una hermosa carrera, peleada y muy divertida desde arriba del auto" señaló "Nos prendimos al campeonato nuevamente, así que esto nos da más ganas de seguir trabajando y sumar la mayor cantidad de punto todas las fechas" concluyó Aimar.

El campeonato de los 600 tiene como puntero a Eduardo Bertone de Santa Fe con 78 puntos, seguido por Pablo Gieco de Calchaquí con 73.5, Nicolás Aimar de San Francisco 69.75, Sebastián Grosso de Córdoba 64.5, Horacio Fernández de Ataliva con 58.5, y Alex Weppler de San Jerónimo Norte con 54.75 puntos.

Para ratificar lo hecho en Rafaela

El TC4000 tiene en la punta del campeonato a Brian Perino de Sarmiento con 54 unidades, seguido por Brian Yacob de San Jerónimo Norte con 45, resaltando que Fabio Canciani de Calchaquí, uno de los pilotos con mayor trayectoria dentro de la categoría viene de ganar en Rafaela, seguido por Chiaverano de San Lorenzo.

image.png La programación del Car Show en la ciudad de Paraná incluye a los TC4000, la Clase 1, 2 y 3.

En clase 2, Gastón Giordano de Villa Parque Santa Ana fue el ganador en Rafaela, y es el puntero del campeonato con 80 unidades. El santafesino Emiliano Gioria se prepara para debutar con un Fiat Palio."La oportunidad se dio gracias a Ezequiel Gonzalez, a quien agradezco ya que me invitó y me incentivó para poder estar presente, mi familia que siempre me motiva y ayuda, también a Pipi Prochieto que me dio una gran ayuda para poder poner el auto a punto para ser competitivos, y a Jose Maria Ceratto por el motor" indicó.

En la clase 3, Nahuel Della Santina manda en el campeonato con 81.5 unidades, seguido por Diego Schibli de San Jerónimo Sud con 74, y Kevin Cruci de Córdoba con 52, mientras que en la clase 1, manda Carlos Longhi de Reconquista con 91 puntos, quien viene de ganar en el circuito rafaelino, y está seguido por el devótense Gastón Beltramino con 54.5, y por Mateo Costa de San Francisco con 53 unidades.

El cronograma de actividades en Paraná

En cuanto al cronograma de actividades, la acción en pista el sábado 4 dará comienzo con el primer entrenamiento desde las 8.30 de la mañana hasta las 10, para la clase 2, el TC4000, la clase 3, los Fiat 600, y la clase 1, respectivamente. El segundo entrenamiento está previsto para para las 10.10, hasta las 11.40. La primera clasificación será desde las 11.50 hasta las 14.05, y la segunda clasificación será de 14.15 hasta las 16.30.

Las series se producirán a las 16.40 para la clase 2, y a las 17.10, la segunda. El domino 5, a las 9 comenzarán las series a cinco vueltas, para los Fiat 600, dos series para la clase 1 y 3, y dos para los TC4000. En cuanto a las finales, en todos los casos a 12 vueltas ó 30 minutos, a las 12.20 será el turno de los Fiat 600, la clase 2 a las 13.10, la clase 1 a las 13.55, la clase 3 a las 14.45, y el TC4000, a las 15.20.